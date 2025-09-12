6 órája
Ezeken a napokon rohanhatsz be az iskolákba megfigyelni
Újabb változás előtt a diákok sokasága. Csütörtökön elkészült a 2025-ös őszi nyílt napok listája, a tanulók, szülők és pedagógusok időben értesülhetnek a pontos időpontokról, helyszínekről.
A Kaposvári Szakképzési Centrumhoz (KSZC) összesen tíz tanintézmény tartozik, s idén ősszel is nyílt napok várják a tovább tanulni vágyó fiatalokat, derült ki a szakképzési centrum csütörtöki, Sonline.hu-nak eljuttatott tájékoztatóból.
Tanintézmény, céltudatos, rugalmas, közösség építés, gazdaság - szakember képzés
- A KSZC öt somogyi településen tart fenn iskolát, ahol a 2025-2026-os tanévben több mint 4000 diák tanul. Kaposváron négy tanintézményük van, s a két-két barcsi, illetve nagyatádin kívül egy-egy működik Kadarkúton továbbá Tabon.
- – A Kaposvári Szakképzési Centrum Magyarország legcéltudatosabb, a legdinamikusabban és a legnagyobb ütemben fejlődő valamint legrugalmasabb szakképzési centruma, amely közösségek építésével és velük együtt hoz létre és oszt meg a társadalom és a gazdaság számára releváns értékeket – olvasható a tájékoztatójukban. – Tanulóink társadalmilag felelős, közösségük iránt elkötelezett, a közjó érdekében eredményesen cselekedni képes szakemberekké válnak.
Kaposvári Szakképzési Centrum
Nyílt napok
Intézmény neve
Intézmény címe
Nyílt nap időpontja
|Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola
|7400 Kaposvár, Cseri út 6.
2025.10.22
|Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskola
|7530 Kadarkút, Fő utca 1.
2025.11.12
|Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium
|7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.
2025.10.10
|Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola
|7400 Kaposvár Rippl-Rónai utca 15.
2025.10.18
|Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum
|7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.
2025.10.16
|Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium
|8660 Tab, Virág utca 14.
2025.11.07
|Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola
|7570 Barcs, Barátság utca 9-11.
2025.11.07
|Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium
|7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13.
2025.10.18
Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium
7570 Barcs, Szent László utca 13.
2025.11.08
2025.12.07
|Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola
|7500, Nagyatád, Baross Gábor utca 6.
2025.11.21
A gazdaság igényei folyamatosan változnak
- – Egyértelműen fontosnak ítéljük a nyílt napokat, mivel egyre több olyan rendezvényre, fórumra van szükség, ahol a gyerekek és a szülők közvetlenül tapasztalatot szerezhetnek a szakképzésben rejlő lehetőségekről – mondta csütörtökön Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke. – A gazdaság igényei folyamatosan változnak, s a felgyorsult technológiai, digitális fejlődés igényli, hogy az új generáció a szakképzést válassza.
- A SKIK elnöke rámutatott: érdemes szakmát tanulni. Ugyanakkor a fiataloknak fel kell készülniük arra, hogy később is szükség lesz a szakmai ismeretek folyamatos megújítására.