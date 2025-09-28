Nyitva a tér: sikeresek voltak a koncertek

Nagy sikerű koncertet adott az R-GO és a Ban-Bon Kaposváron, a Vigasságok terén, ahol felállított modern színpad előtt már a kora esti órákban gyülekeztek a rajongók, fél nyolcra pedig teltház lett szombaton. Az eseményt megelőzően több kritika érte a vármegyei önkormányzatot, miszerint nem használhatják a látogatók a belső udvart. Erre most Tardi Tamás, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke válaszolt.

Az, hogy a rendezvényeket csak hétvégén engedélyezzük ott, annak egyszerű oka van. Önkormányzatunk és hivatalunk mellett intézményeknek és szövetségeknek biztosítottunk helyet épületeinkben. Jogos igényük, hogy ne hangzavarban kelljen munkájukat végezni.

– olvasható az alelnök posztjában.

A bejegyzésből az is kiderül hogy az udvar nincs lezárva senki elől, munkaidőben bárki bemehet oda.

Kritika érte a több napra szóló bérleti díjakat is, melyeket nem a hasunkra ütve találtuk ki, annak alapja Kaposvár Megyei Jogú Város 2024-es területbérletekkel kapcsolatos díjszabása volt. Ehhez igazodtunk. Mindemellett nyitottak voltunk mindig is a városi kulturális rendezvényekre, amennyiben hivatalos megkeresés érkezik, természetesen megvizsgáljuk azok megtartásának feltételeit.

– emelte ki Tardi Tamás.