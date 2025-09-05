Negyven éve a füredi nyugdíjasokért dolgozik fáradhatatlanul az egyesület

A megnyitót követően a kultúrházat zsúfolásig megtöltő közönség előtt Varga Józsefné a kaposfüredi nyugdíjas egyesület elnök tekintett vissza az elmúlt időszakra.

Megalakulásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte a nyugdíjas-egyesület.

– Harminchét fővel Horváth Gáborné és férje hozták létre a szervezetünket, majd megalakultak az első kulturális csoportok is: az asszonykórus, a tánckar és a színjátszók az évtizedek alatt nem csak a környékbeli, de megyei és országos nyugdíjas rendezvényeknek is elismert szereplői lettek. Az egyéb programok között mindvégig a kirándulásoké volt a főszerep, amelyek során bejártuk hazánk legszebb vidékeit, több alkalommal is ellátogattunk Erdélybe, az egyesületté válásunk évében, 1995-ben az elődeink még a Párizs melletti Versailles-ba is eljutottak. Szép sikereket értünk el a helyi káposztás ételek versenyén, de szívesen sütünk a ma már szinte mindennapossá vált nyugdíjas-találkozókra is. Azóta a kirándulások mellett zarándoklatokon is részt vettünk és továbbra is megszámlálhatatlanul sok kulturális bemutatón és egyéb rendezvényeken léptünk fel. Sajnos sokan végleg eltávoztak közülünk, jelenleg mindössze huszonhatan vagyunk, az alapítók közül már csak Horváth Gáborné és Kocsis Sándorné vannak jelen.

A folytatásban méltatások, köszöntők hangzottak el, majd Horváth Gáborné az eltelt időszakról osztott meg kedves történeteket a hallgatósággal, Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere pedig Szita Károly nevében emlékplakettet adományozott az egyesületnek.



