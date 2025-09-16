Kibővítették a jogosultak körét a nyugdíjas élelmiszer-utalvány esetében

Az új rendelkezés szerint a nyugdíjas élelmiszer-utalványra jogosultak köre kibővült. Már azok az egészségügyi dolgozók is megkapják a 30 ezer forint értékű utalványt, akiknek a nyugdíja szünetel a közszférában végzett munkájuk miatt, és ezért 2025 júliusában jövedelemkiegészítésben részesültek munkáltatójuk által. Ez az egészségügyben nem ritka gyakorlat, mivel az ott dolgozó nyugdíjasokat gyakran foglalkoztatják tovább a közfeladat-ellátás biztosítása érdekében.

Nyugdíjasok támogatása az élelmiszer-utalvánnyal

A nyugdíjas élelmiszer-utalványra alapesetben azok a Magyarországon élő és tartózkodó személyek jogosultak, akik részére 2025. júliusában az adott kormányrendelet szerinti nyugdíjszerű ellátást folyósítottak. Ez nemcsak az öregségi nyugdíjban részesülőket jelenti, hanem más típusú, hasonló ellátásokat is figyelembe vesz.

Nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátottak jogosultsági köre

A támogatás összesen 25 különböző jogosultsági jogcímen jár, többek között az alábbi ellátásokban részesülőknek:

korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság,

rokkantsági és rehabilitációs ellátás,

bányászjáradék, baleseti járadék, fogyatékossági támogatás,

táncművészeti életjáradék, vakok személyi járadéka,

polgármesterek közszolgálati járadéka,

nemzeti gondozási díj, házastársi pótlék stb.

– Amit adnak, azt el kell fogadni, a somogyi nyugdíjasok már készülnek a juttatás felhasználására – emelte ki Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke.

Véleményem szerint a támogatást szinte biztosan gyorsan el fogják költeni, és nem valószínű, hogy kitart majd egészen a karácsonyi vásárlásokig. Felhívta a figyelmet arra is, hogy fontos tudniuk az érintetteknek, ha nem használják fel az utalvány teljes összegét, a kasszánál a fennmaradó részt nem térítik vissza – tette hozzá.

A Magyar Államkincstár által kibocsátott utalványok kizárólag hideg élelmiszer vásárlására használhatók fel. A kézbesítést a posta végzi 2025. október 15-ig. A küldemény kézbesítését egy alkalommal kísérlik meg, sikertelenség esetén a jogosult kérheti az újbóli kiküldést a nyugdíjfolyósító szervnél 2025. november 14-ig.