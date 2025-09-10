39 perce
Az idősek otthona vagy drága, vagy tiniként érdemes bejelentkezni
Egyre több idős ember kap olyan levelet, amely fájdalmasan szembesíti őket azzal, hogy nem kerülhetnek be az álmaik nyugdíjas otthonába.A nyugdíjas otthonok férőhelyeinek szűkössége és a növekvő igény miatt sok idős ember kerül bizonytalan helyzetbe.
Fotó: PeopleImages
Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a kereslet a nyugdíjas otthonok iránt, miközben a férőhelyek száma alig bővül. Emiatt az intézmények egyre szigorúbb feltételeket szabnak a bekerüléshez, ami komoly stresszt okoz a jelentkezőknek és családjaiknak is. Az egyik legnagyobb kihívás, amivel a jelentkezők szembesülnek, az a hosszú várólista. Sok nyugdíjas hónapokat, sőt akár éveket is várhat, mire sorra kerül egy helyre a kívánt otthonban. Ez a bizonytalanság tovább növeli a stresszt és a szorongást.
Nyugdíjas otthonok várólistái
Ráadásul a nyugdíjas otthonok sem olcsók, hiszen a magas színvonalú ellátásért jelentős összeget kell fizetni, ami sok idős számára további anyagi terhet jelent. Ezért is fontos, hogy mindenki alaposan mérlegelje a lehetőségeket, és időben kezdjen el tájékozódni. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a helyzet javításához nemcsak az érintettek, hanem a döntéshozók és a társadalom összefogására is szükség van. Több férőhely biztosítása és a meglévő otthonok fejlesztése nélkülözhetetlen, hogy az idősek méltósággal és biztonságban élhessék nyugdíjas éveiket.
Az állami fenntartású intézmények olcsóbbak, viszont ott még hosszabb a várólista, és a szigorú szociális rászorultsági feltételek miatt sokan kiesnek a lehetőségből.
– Intézményünk önkormányzati fenntartású, a jelenlegi napidíj 4 500 forint – mondta el Lelovicsné Tóth Éva, a Kaposvári Liget Időskorúak Otthonának vezetője. Amennyiben a gondozott vagy családja ezt az összeget nem tudja vállalni, úgy személyi térítési díjat állapítunk meg, amely a jövedelem 80 százalékát jelenti. Tehát a térítési díj megfizetése kétféle módon történhet. A férőhelyek száma azonban korlátozott, és az igény hatalmas. Az intézmény jelenleg 60 fő elhelyezésére alkalmas, miközben 143-an várnak felvételre, így a várakozási idő akár éveket is jelenthet. Mindenhol hosszú a várólista kivéve, ahol drágább a bekerülési költség, illetve a napidíj, mert kevesen tudják megfizetni a magas napidíjakat az alacsony nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok – tette hozzá.
A bekerülés feltétele, hogy a jelentkező kaposvári lakcímmel rendelkezzen, illetve megfeleljen a jogszabályban meghatározott gondozási szükségleti feltételek valamelyikének. Például jogosult lehet az ellátásra, aki betöltötte a 80. életévét és egyedül él. Amennyiben a jelentkező nem felel meg a törvényi feltételeknek, sajnos el kell utasítanunk a kérelmét – hangsúlyozta az intézményvezető.
Az ellátás napi három-öt étkezést, rendszeres orvosi és pszichiátriai felügyeletet, szükség esetén gyógytornát, valamint mentálhigiénés támogatást is tartalmaz. A demenciával élők számára külön részleget és célzott foglalkozásokat biztosítanak, amelyek az állapotuk szinten tartását célozzák.
- Az idősek otthona nem csupán ellátást nyújt, hanem biztonságot, közösséget és emberi méltóságot is biztosít az életük alkonyán járók számára. Fontos szerepet tölt be abban, hogy az idős emberek ne maradjanak magukra, megkapják a szükséges fizikai és lelki támogatást, és tartalmas, méltó életet élhessenek olyan környezetben, ahol figyelnek rájuk. Az ilyen intézmények nemcsak a gondoskodásról, hanem a törődésről, odafigyelésről és emberi kapcsolatok fenntartásáról is szólnak, amire a nyugdíjasoknak szükségük lenne.