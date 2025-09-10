Az idősek otthona vagy drága, vagy tiniként érdemes bejelentkezni

Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a kereslet a nyugdíjas otthonok iránt, miközben a férőhelyek száma alig bővül. Emiatt az intézmények egyre szigorúbb feltételeket szabnak a bekerüléshez, ami komoly stresszt okoz a jelentkezőknek és családjaiknak is. Az egyik legnagyobb kihívás, amivel a jelentkezők szembesülnek, az a hosszú várólista. Sok nyugdíjas hónapokat, sőt akár éveket is várhat, mire sorra kerül egy helyre a kívánt otthonban. Ez a bizonytalanság tovább növeli a stresszt és a szorongást.

A nyugdíjas otthonok biztonságos és támogató környezetet kínálnak az idősek számára

Nyugdíjas otthonok várólistái

Ráadásul a nyugdíjas otthonok sem olcsók, hiszen a magas színvonalú ellátásért jelentős összeget kell fizetni, ami sok idős számára további anyagi terhet jelent. Ezért is fontos, hogy mindenki alaposan mérlegelje a lehetőségeket, és időben kezdjen el tájékozódni. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a helyzet javításához nemcsak az érintettek, hanem a döntéshozók és a társadalom összefogására is szükség van. Több férőhely biztosítása és a meglévő otthonok fejlesztése nélkülözhetetlen, hogy az idősek méltósággal és biztonságban élhessék nyugdíjas éveiket.

Az állami fenntartású intézmények olcsóbbak, viszont ott még hosszabb a várólista, és a szigorú szociális rászorultsági feltételek miatt sokan kiesnek a lehetőségből.

– Intézményünk önkormányzati fenntartású, a jelenlegi napidíj 4 500 forint – mondta el Lelovicsné Tóth Éva, a Kaposvári Liget Időskorúak Otthonának vezetője. Amennyiben a gondozott vagy családja ezt az összeget nem tudja vállalni, úgy személyi térítési díjat állapítunk meg, amely a jövedelem 80 százalékát jelenti. Tehát a térítési díj megfizetése kétféle módon történhet. A férőhelyek száma azonban korlátozott, és az igény hatalmas. Az intézmény jelenleg 60 fő elhelyezésére alkalmas, miközben 143-an várnak felvételre, így a várakozási idő akár éveket is jelenthet. Mindenhol hosszú a várólista kivéve, ahol drágább a bekerülési költség, illetve a napidíj, mert kevesen tudják megfizetni a magas napidíjakat az alacsony nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok – tette hozzá.

A bekerülés feltétele, hogy a jelentkező kaposvári lakcímmel rendelkezzen, illetve megfeleljen a jogszabályban meghatározott gondozási szükségleti feltételek valamelyikének. Például jogosult lehet az ellátásra, aki betöltötte a 80. életévét és egyedül él. Amennyiben a jelentkező nem felel meg a törvényi feltételeknek, sajnos el kell utasítanunk a kérelmét – hangsúlyozta az intézményvezető.