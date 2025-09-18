szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Van, ahova még nem ért oda

1 órája

Kiderült, ki mikor kapja meg a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát: ha itt laksz, eddig kell várnod

Címkék#Kaposvár#nyugdíjas#utalvány

A dél-dunántúliak az ötödikek a sorban. Kiderült, hogy ki mikor kapja meg a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát: ha itt laksz, eddig kell várnod.

Kovács Gábor László

Kiderült, hogy kihez mikor jut el a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa, mert meghatározza a postás érkezésének idejét a jogosult lakhelye. 

Érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa
Érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa

A nyugdíjasok élelmiszer-utalványa érkezési sorrendje

Napvilágot látott a nyugdíjasok élelmiszer-utalványának kézbesítési sorrendje. Vannak, akik már megkapták a juttatást, másoknak még heteket kell rá várniuk - írta meg a Pénzcentrum.

A Magyar Posta hivatalos oldalán olvasható közlemény szerint: „ A több mint 2,3 millió jogosult részére a Magyar Posta Zrt. ütemezetten 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesíti, illetve megkísérli kézbesíteni a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, az irányítószámok emelkedő sorrendjében." Ennél pontosabb ütemtervet biztonsági okokból nem osztanak meg a nyilvánossággal, de ebből is ki lehet következtetni, mely területeken nagyjából mikor várható a kézbesítés. A portál szerint ebben sorrendben lehet számítani az utalványok érkezésére:  

  • Budapest (1xxx) 
  • Pest megye (2xxx) 
  • Kelet- és Északkelet-Magyarország: Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza környéke (3xxx-4xxx) 
  • Dél-Magyarország: Kecskemét, Szeged, Békéscsaba (5xxx-6xxx) 
  • Dél-Dunántúl: Pécs, Kaposvár (7xxx) 
  • Nyugat- és Északnyugat Magyarország: Székesfehérvár, Győr, Sopron, Szombathely (8xxx-9xxx) 

 

Értesítést kap a címzett 

  • A sorrend alapján a Dél-Dunántúl, vagyis Somogy október elejére kerülhet sorra előreláthatóan. A Posta az utalványokat egyszer próbálja kikézbesíteni. Akit nem találnak otthon, annak értesítőt hagynak, az illető pedig tíz napon belül személyesen vagy meghatalmazott útján veheti fel a küldeményt a megadott postahivatalban.

 

Somogyban is várják a postást az érintettek 

  •  Amit adnak, azt el kell fogadni, ennek szellemében a somogyi nyugdíjasok már készülnek a juttatás felhasználására, felelte Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke az utalvánnyal kapcsolatos érdeklődésünkre. Véleménye szerint a támogatást szinte biztosan gyorsan el fogják költeni, és nem valószínű, hogy kitart majd egészen a karácsonyi vásárlásokig. Felhívta a figyelmet arra is, hogy fontos tudniuk az érintetteknek, ha nem használják fel az utalvány teljes összegét, a kasszánál a fennmaradó részt nem térítik vissza. 

A Magyar Államkincstár által kibocsátott utalványok kizárólag hideg élelmiszer vásárlására használhatók fel. A kézbesítést a posta végzi 2025. október 15-ig. A küldemény kézbesítését egy alkalommal kísérlik meg, sikertelenség esetén a jogosult kérheti az újbóli kiküldést a nyugdíjfolyósító szervnél 2025. november 14-ig.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu