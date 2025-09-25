Nyugdíjasok, figyelem! Nem kap nyugdíjat, aki ezt nem jelenti be

A bejelentést az ellátásban (nyugdíj) részesülő személy (vagy törvényes képviselője) teheti meg, saját kezű aláírásával ellátva, és a folyósítási törzsszám feltüntetésével – lényeges, hogy a nyugdíjasok ügyeljenek a szabályok betartására.

Fontos, hogy a nyugdíjasok figyeljenek az előírások betartására

Bankszámla, postai úton, kötelező bejelentés – lakcím változás

Fontos tudni, hogy a lakcím változását akkor is kötelező bejelenteni, ha az ellátást nem postai úton, hanem bankszámlára utalják.

Az ellátás kizárólag olyan bankszámlára utalható, amelyhez a jogosult vagy törvényes képviselője rendelkezési joggal bír.

Figyelem, nyugdíjasok: nem kap nyugdíjat, aki a lakcímét nem jelenti be a Nyugdíjfolyósítónak

Amennyiben a cím- vagy számlaszámváltozás bejelentése elmarad, az ellátás kifizetése késhet, vagy akár átmenetileg el is maradhat – írta a profitline.hu. Ha a megadott levelezési cím helytelen vagy elavult, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság küldeményei, valamint bizonyos kormányzati tájékoztató levelek nem fognak Önhöz eljutni.

Bármilyen változást tanácsos időben bejelenteni

Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége elnökétől tudjuk: Somogyban jelenleg csaknem 80 ezer nyugdíjas él. Ez a létszám évek óta stagnál.

Varga Józsefné, a Nyugdíjasok Kaposvár-Kaposfüredi Egyesület elnöke csütörtökön azt mondta: nagyon fontos a szabályok betartása. Vannak ugyanis olyan idős emberek, akik elköltöznek a gyermekeikhez, s esetleg elfelejtik bejelenteni a lakcímváltozást, ami gondot okozhat a nyugdíjfolyósításkor. Épp ezért lényeges, hogy ők is időben bejelentsék a lakcímváltozást. S azok a nyugdíjasok is feltétlenül jelezzék az esetleges változást a nyugdíjfolyósítónak, akiknek bankszámlára utalják a nyugdíjat.

Lényeges, hogy a nyugdíjasok szükség esetén kérjenek segítséget a fiataloktól az ügyintézésben

– hangsúlyozta. – S az egyedülálló idős emberek is számíthatnak a hivatalokban a szakemberek segítségére.