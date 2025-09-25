szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
El ne felejtsük!

50 perce

Nyugdíjasok, figyelem! Nem kap nyugdíjat, aki ezt nem jelenti be

Címkék#Nyugdíjfolyósító Igazgatóság#számlaszámváltozás#személy

Az ellátás folyósítását érintő lakcím-, tartózkodási hely-, levelezési cím- vagy bankszámlaszám-változást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé szükséges írásban jelezni. Fontos, hogy a nyugdíjasok figyeljenek az előírásokra.

Harsányi Miklós
Nyugdíjasok, figyelem! Nem kap nyugdíjat, aki ezt nem jelenti be

Nyugdíj mellett is sokan dolgoznak.

Fotó: Nemeth Andras Peter

A bejelentést az ellátásban (nyugdíj) részesülő személy (vagy törvényes képviselője) teheti meg, saját kezű aláírásával ellátva, és a folyósítási törzsszám feltüntetésével – lényeges, hogy a nyugdíjasok ügyeljenek a szabályok betartására.

Fontos, hogy a nyugdíjasok figyeljenek az előírások betartására.
Fontos, hogy a nyugdíjasok figyeljenek az előírások betartására

Bankszámla, postai úton, kötelező bejelentés – lakcím változás

Fontos tudni, hogy a lakcím változását akkor is kötelező bejelenteni, ha az ellátást nem postai úton, hanem bankszámlára utalják. 

Az ellátás kizárólag olyan bankszámlára utalható, amelyhez a jogosult vagy törvényes képviselője rendelkezési joggal bír.

 

Figyelem, nyugdíjasok: nem kap nyugdíjat, aki a lakcímét nem jelenti be a Nyugdíjfolyósítónak

 Amennyiben a cím- vagy számlaszámváltozás bejelentése elmarad, az ellátás kifizetése késhet, vagy akár átmenetileg el is maradhat –   írta a profitline.hu. Ha a megadott levelezési cím helytelen vagy elavult, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság küldeményei, valamint bizonyos kormányzati tájékoztató levelek nem fognak Önhöz eljutni.

 

Bármilyen változást tanácsos időben bejelenteni

Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége elnökétől tudjuk: Somogyban jelenleg csaknem 80 ezer nyugdíjas él. Ez a létszám évek óta stagnál. 

Varga Józsefné, a Nyugdíjasok Kaposvár-Kaposfüredi Egyesület elnöke csütörtökön azt mondta: nagyon fontos a szabályok betartása. Vannak ugyanis olyan idős emberek, akik elköltöznek a gyermekeikhez, s esetleg elfelejtik bejelenteni a lakcímváltozást, ami gondot okozhat a nyugdíjfolyósításkor. Épp ezért lényeges, hogy ők is időben bejelentsék a lakcímváltozást. S azok a nyugdíjasok is feltétlenül jelezzék az esetleges változást a nyugdíjfolyósítónak, akiknek bankszámlára utalják a nyugdíjat.

Lényeges, hogy a nyugdíjasok szükség esetén kérjenek segítséget a fiataloktól az ügyintézésben 

 – hangsúlyozta. – S az egyedülálló idős emberek is számíthatnak a hivatalokban a szakemberek segítségére. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu