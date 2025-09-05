Nyugdíjkorhatár közeledik? Ne hagyd, hogy hiányzó papírok csökkentsék a nyugdíjad!

A nyugdíj igénylése előtt több iratot is be kell nyújtani, amelyekből megállapítják a jogosultságot és a várható összeget. Összegyűjtöttük milyen papírokra van szükség és hol érdemes ezeket keresni. Nyugdíjkorhatár közeledtével, kulcsfontosságú, hogy a munkáltatók megfelelően megőrizzék és továbbítsák a foglalkoztatással kapcsolatos iratokat, különösen azokat, amelyek a szolgálati időre és a keresetekre vonatkoznak. Az összeg mértékét ugyanis ezek alapján számolják ki.

Közeleg a nyugdíjkorhatár, érdemes időben felkészülni

Közeledő nyugdíjkorhatár

Szabó Tibor kaposvári ügyvéd a nyugdíjigényléshez szükséges iratokról kiemelte, fontos előre tisztázni, mit lát a hivatal és mit tudunk mi igazolni.

– A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság már a korhatár betöltése előtt jelentkezik. Lefolytatnak egy úgynevezett adategyeztetési eljárást, ahol az érintettek betekintést kapnak abba, hogy a hivatal nyilvántartása szerint milyen adatok szerepelnek a szolgálati idejükről és keresetükről. Az eljárás során a hivatal egyeztet az ügyféllel, hogy elfogadja-e az ott szereplő adatokat, vagy tud-e olyan dokumentumot bemutatni, amely eltér az ott látottaktól. A nyugdíj összegét ugyanis ezek alapján számítják ki – emelte ki az ügyvéd.

– A diákévek alatti nyári munkák is bekerültek a nyilvántartásba.

Szabó Tibor arra is figyelmeztetett, hogy a munkáltatóknak törvényi kötelezettségük bejelenteni és megőrizni a munkaviszonyra és bérre vonatkozó adatokat. Ha ezt elmulasztják, akár bírságot is kaphatnak. Az érintett dolgozóknak pedig ez komoly hátrányt jelenthet, mivel ha nem sikerül igazolni a szolgálati időt, azt a hivatal nem veszi figyelembe, így csökkenhet a nyugdíj összege, vagy akár a jogosultság is veszélybe kerülhet. A gond akkor van, ha egy-egy időszakról nincs adat. Ilyenkor a korábbi munkáltatótól, vagy a levéltárból lehet beszerezni a szükséges igazolásokat. A vállalkozók esetében gyakori probléma, hogy sokan minimálbér után fizették a járulékokat – például KATA vagy EVA adózás mellett –, ami szintén hatással lehet a majdani mértékére – tette hozzá.