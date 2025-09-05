1 órája
Nyugdíjkorhatár közeledik? Ne hagyd, hogy hiányzó papírok csökkentsék a nyugdíjad!
Sokan nem is sejtik, mekkora jelentősége lehet a régi munkaügyi iratok megőrzésének, pedig a nyugdíj összege is múlhat rajta. A szakértők szerint a nyugdíjkorhatár előtt már érdemes odafigyelni arra, milyen dokumentumokat kell eltenni, és mik a munkáltatók kötelezettségei.
A nyugdíj igénylése előtt több iratot is be kell nyújtani, amelyekből megállapítják a jogosultságot és a várható összeget. Összegyűjtöttük milyen papírokra van szükség és hol érdemes ezeket keresni. Nyugdíjkorhatár közeledtével, kulcsfontosságú, hogy a munkáltatók megfelelően megőrizzék és továbbítsák a foglalkoztatással kapcsolatos iratokat, különösen azokat, amelyek a szolgálati időre és a keresetekre vonatkoznak. Az összeg mértékét ugyanis ezek alapján számolják ki.
Közeledő nyugdíjkorhatár
Szabó Tibor kaposvári ügyvéd a nyugdíjigényléshez szükséges iratokról kiemelte, fontos előre tisztázni, mit lát a hivatal és mit tudunk mi igazolni.
– A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság már a korhatár betöltése előtt jelentkezik. Lefolytatnak egy úgynevezett adategyeztetési eljárást, ahol az érintettek betekintést kapnak abba, hogy a hivatal nyilvántartása szerint milyen adatok szerepelnek a szolgálati idejükről és keresetükről. Az eljárás során a hivatal egyeztet az ügyféllel, hogy elfogadja-e az ott szereplő adatokat, vagy tud-e olyan dokumentumot bemutatni, amely eltér az ott látottaktól. A nyugdíj összegét ugyanis ezek alapján számítják ki – emelte ki az ügyvéd.
– A diákévek alatti nyári munkák is bekerültek a nyilvántartásba.
Szabó Tibor arra is figyelmeztetett, hogy a munkáltatóknak törvényi kötelezettségük bejelenteni és megőrizni a munkaviszonyra és bérre vonatkozó adatokat. Ha ezt elmulasztják, akár bírságot is kaphatnak. Az érintett dolgozóknak pedig ez komoly hátrányt jelenthet, mivel ha nem sikerül igazolni a szolgálati időt, azt a hivatal nem veszi figyelembe, így csökkenhet a nyugdíj összege, vagy akár a jogosultság is veszélybe kerülhet. A gond akkor van, ha egy-egy időszakról nincs adat. Ilyenkor a korábbi munkáltatótól, vagy a levéltárból lehet beszerezni a szükséges igazolásokat. A vállalkozók esetében gyakori probléma, hogy sokan minimálbér után fizették a járulékokat – például KATA vagy EVA adózás mellett –, ami szintén hatással lehet a majdani mértékére – tette hozzá.
Törvény írja elő a megőrzési kötelezettséget
A jogszabályok világosan meghatározzák, milyen kötelezettségei vannak a cégeknek. A munkáltatóknak minden olyan dokumentumot meg kell őrizniük, ami a munkavállaló szolgálati idejével vagy keresetével kapcsolatos. 2024. január 1-jétől bővült a kötelezően megőrzendő iratok köre, immár a foglalkoztatási igazolásokat is meg kell tartani.
Ezeket az igazolásokat – csakúgy, mint a 2024. december 31-ig keletkezett egyéb munkaügyi dokumentumokat – a dolgozó nyugdíjkorhatárának betöltése után még öt évig meg kell őrizni. Ha egy vállalkozás jogutód nélkül megszűnik, köteles bejelenteni, hogy hol találhatóak ezek az iratok, hogy az illetékes hatóságok szükség esetén hozzáférhessenek.
Ha egy munkáltató elmulasztja a bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettségeit, súlyos következményekkel számolhat. A mulasztási bírság összege 50 ezer forinttól akár 500 ezer forintig terjedhet – ismételt jogsértés esetén pedig akár 1 millió forintos büntetés is kiszabható.
- Érdemes tudatosan odafigyelni arra, hogy minden olyan dokumentumot megőrizzünk, amely a munkaviszonyunkkal kapcsolatos. Ezek a papírok a nyugdíj megállapításának alapját képezhetik és egy hiányzó irat akár több tízezer forintos különbséget is jelenthet havonta a nyugdíjban.