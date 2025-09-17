szeptember 17., szerda

Nagy változás

11 perce

Itt a dátum: 69 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár - megszólalt a somogyi demográfus a változásokról

Címkék#EU#Illyés András#nyugdíjkorhatár#nyugdíj

Válasz a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra. Már van pontos dátum: 69 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár.

Harsányi Miklós

Az Európai Unió tagállamaiban sorra emelik a nyugdíjkorhatárt válaszként a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra, Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnybe tartozik, ám kérdés, hogy hosszú távon fenntartható maradhat-e ez a rendszer.

Emelkedik az EU-ban a nyugdíjkorhatár
Magyarországon is emelkedhet a nyugdíjkorhatár
Fotó: MW

EU, magasabb korhatár - demográfiai változások, öregedő társadalom, csökkenő születésszám

Magyarországon a jelenlegi nyugdíjkorhatár 65 év, amely az 1956. december 31. után születettekre vonatkozik. Ez az érték az EU-ban közepesnek számít: tizenegy tagállamban alacsonyabb a korhatár, míg több ország már most vagy a közeljövőben magasabb korhatárt vezet be. Bár a rendszer stabilnak tűnik, a szakértők szerint a demográfiai változások – például az elöregedő társadalom és a csökkenő születésszám – hosszú távon komoly kihívásokat jelenthetnek.

Itt a pontos dátum – 69 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár

Az EU számos országában már döntöttek a nyugdíjkorhatár fokozatos emeléséről. Spanyolországban például 2027-től 67 év lesz a hivatalos korhatár, Belgiumban 2030-tól, Németországban pedig 2031-től lép életbe ugyanez a határ. Dániában még ennél is tovább mennek: 2035-től 69 évre emelik a nyugdíjkorhatárt, míg Olaszországban 2050-re akár 69 év 9 hónap is lehet a határ.

emelkedik a nyugdíjkorhatár
Egyre több lehet az idős munkavállaló 
Fotóillusztráció: Kurucz Árpád

Az aktív keresők száma egyre kevesebb lesz

– Harminchét év munka után 2005-ben korengedményes nyugdíjba vonultam  – válaszolta kérdésünkre szerdán Illyés András kaposvári demográfus, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyugalmazott osztályvezetője. – Amikor a '90-e években másoddiplomás, demográfiai tanulmányaimat folytattam, a szakemberek már akkor előrevetítették, hogy előbb-utóbb a fejlett nyugat-európai országokban fel kell emelni a nyugdíjkorhatárt. Ennek legfőbb oka, hogy kevés gyermek születik. S ez hosszú távon ahhoz vezethet , hogy az aktív keresők száma egyre kevesebb lesz, miközben a nyugdíjasok száma növekszik. Ugyanakkor a költségvetést nagyon megterheli, hogy egyre több nyugdíjat kell kifizetni.
Illyés András rámutatott: minden fejlett ország előbb-utóbb eljut oda, hogy muszáj lesz megemelni a nyugdíjkorhatárt, de hogy mikor, ez az országoktól, kormányoktól függ.
Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége elnöke érdeklődésünkre szerdán elmondta: hallotta, hogy az EU-ban emelkedik a nyugdíjkorhatár. Megítélése szerint ennek alapvetően két oka van: a demográfiai helyzet, az idősek és a fiatalok korosztályának aránya megváltozott európai szinten. Ezen kívül gazdasági oka is van, hiszen a nyugdíjrendszert fenn kell tartani. Ugyanakkor sokan idősebb korukban is dolgoznak, ezt az általános egészségügyi állapotuk jobban lehetővé teszi Nyugat-Európában.
 – Somogyban jelenleg csaknem 80 ezer nyugdíjas él – tudtuk meg. – Ez a létszám évek óta stagnál. 

Közeledik a nyugdíjkorhatár? Ne hagyd, hogy hiányzó papírok csökkentsék a nyugdíjadat!

– Sokan nem is sejtik, mekkora jelentősége lehet a régi munkaügyi iratok megőrzésének, pedig a nyugdíj összege is múlhat rajta – írta a Sonline.hu. A szakértők szerint a nyugdíjkorhatár előtt már érdemes odafigyelni arra, milyen dokumentumokat kell eltenni, és mik a munkáltatók kötelezettségei.

  • A nyugdíj igénylése előtt több iratot is be kell nyújtani, amelyekből megállapítják a jogosultságot és a várható összeget. Nyugdíjkorhatár közeledtével, kulcsfontosságú, hogy a munkáltatók megfelelően megőrizzék és továbbítsák a foglalkoztatással kapcsolatos iratokat, különösen azokat, amelyek a szolgálati időre és a keresetekre vonatkoznak. 
  • Az összeg mértékét ugyanis ezek alapján számolják ki.

 

 

 

