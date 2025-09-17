Most a jók között a legjobb lehet a balatoni professzor, Önön is múlik

A 2014 óta működő társadalmi díj mögött álló nonprofit kezdeményezés célja, hogy évente, kategóriák nélkül elismerje és díjazza a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket valamint a szélesebb közönséggel is megismertesse azokat a tehetségeket és projekteket, amelyek példaként szolgálhatnak.

Obádovics Gyula életműve arra is példa, hogy a tudomány és az emberség kéz a kézben járhat. Történetei, tanításai és életszemlélete arra emlékeztetnek, hogy a matematika nemcsak a számokról, hanem az életről is szól.

Obádovics Gyula: Látni is kell a matematikát

Fotó: Kovács Tibor

Az idős professzor azt vallja: látni is kell a matematikát. A hazai matematikaoktatás ikonikus alakjának könyvei több mint 600 ezer példányban találtak gazdára, segítve diákokat és tanárokat abban, hogy a matematika ne rideg képletek, hanem megérthető, használható tudás legyen. Művei német nyelven is százezres példányszámban keltek el, és ma is dolgozik legújabb kiadásain – derül ki egyebek mellett a róla szóló laudációból, mely arra is kitér: az informatika hazai oktatásának úttörőjeként az 1960-as években segített az első számítógépek bevezetésében, leküzdve a kezdeti ellenállást. Vezetőként egy kis számítóközpontból öt év alatt országos jelentőségű intézetet épített, miközben számtalan szakmai újítást honosított meg. A számok mellett a zene is szívügye: hegedűn és furulyán játszik. Lányai matematikát tanító pedagógusok mindhárman. 13 unokája és 19 dédunokája van. Életfilozófiája: „Legyen humora az embernek, és ha valami nem sikerül, fordítson rajta egyet, aztán menjen tovább.”

Obádovics Gyula még egy űrutazóra is nagy hatással volt

A magát bunyevácnak valló matematikus ma is naponta odaül a számítógépe elé. Matematika című, több nyelvre lefordított kötete – amelyből nemzedékek tanultak – vagy két tucat kiadást ért meg. Egyik találkozásunkkor elmesélte: Charles Simonyi az első űrutazása után hazalátogatva magyar diákoknak adott interjút, melyben elárulta: tanulmányai során az Obádovics-féle matematikakönyv volt rá a legnagyobb hatással. A nemzetközi hírű professzor unokája között színész is akad; Érsek-Obádovics Mercédesz, aki a kaposvári színházban is játszott egykor, s aki a kortárs irodalmat, valamint magyar és nemzetközi gyermekirodalmat megjelentető Scolar Kiadó „arca”, ahogyan a nagyapa fogalmaz.