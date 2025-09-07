szeptember 7., vasárnap

Olajosok

Oliva, napraforgó, repce? Ezekkel az olajokkal főzz, ha 100 évig is akarsz élni

Ha örökké nem is, de talán hosszú évekig élhetünk, ha bizonyos dolgokat száműzünk, másokat pedig beépítünk életünkbe. Olajok és zsírok, amik hasznosak lehetnek.

Dombi Regina

Az egészséges élet hajszolása minden napos dolog, de őrült nagy kavarc lehet a fejünkben már, hogy mit szabad és mit sem fogyasztani. Ettől a zöldségtől betegek leszünk, amattól meg kicsattanunk az egészségtől. Állati legyen vagy növényi, vagy is-is a táplálkozásunk alapja? Sok az útvesztő, s nehezen találjuk a megoldást. Olaj kérdésben sem mindegy mit választunk. 

olaj
Vajon milyen olajban kell sütni a rántott húst ahhoz, hogy ne haljunk bele?
Fotó: Nemeth Andras Peter

Jó magyar szokáshoz híven, leginkább zsírban sütünk főzünk. Gondolhatunk itt az igazi zsírra is akár, tehát arra, amit disznóvágás idején készített nagymamánk. Ebből már egyre kevesebb van a háztartásokban, a legtöbb háziasszony már olajjal, és legfőképp napraforgó olajjal süt, főz. A legjobb megoldás azonban mégsem ez. Mutatjuk mit mond a szakember.

Egészséges olajok, melynek használatát meghálálja a szervezeted

Az olajok és zsiradékok megválasztása nagyban befolyásolja az egészséget, hiszen nemcsak energiát adnak, hanem hatással vannak a szív- és érrendszerre, a gyulladásos folyamatokra, sőt még a sejtek működésére is.
A legfontosabb a kérdés tisztázásában az, hogy milyen zsírokat ismerünk és annak mik a hatásai. – A telített zsír, ami leginkább a húsban, a tejtermékben és a tojásban található inzulinrezisztenciát okoz, hozzájárulhat az érelmeszesedéshez és a szívbetegségek kialakulásához. Az egyszeresen telítetlen zsírok, mint például az oleát, mellyel leginkább diófélékben, olívabogyóban és avokádóban találkozhatunk, véd a telített zsírok káros hatásától – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus.
– A telített zsírok mindenféle zűrzavart okozhatnak az izomsejtekben, és toxikus bomlástermékek felhalmozódásával is járhat. Az egyszeresen telítetlen zsírokat azonban a test sokkal könnyebben üríti ki vagy tárolja biztonságos módon, ezért is ajánlott a növényi olajokat előnyben részesíteni – tette hozzá a szakember.

A legegészségesebb ha növényi olajokban sütünk
Fotó: Northfoto 

Mit mire használj!

Az egészségesebb olajok közé tartozik az extra szűz olívaolaj, amely egyszeresen telítetlen zsírsavakban és antioxidánsokban gazdag, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és enyhítheti a gyulladásokat.
Mindennapi főzéshez, salátákhoz, hidegen vagy enyhe hőkezeléshez kiváló választás. Szintén kedvező a repceolaj, amely jó arányban tartalmaz omega-3 és omega-6 zsírsavakat, valamint a dió-, lenmag- és tökmagolaj, amelyek különösen értékesek hidegen fogyasztva, mivel gazdagok esszenciális zsírsavakban és vitaminokban. A kókuszolaj ugyan sok telített zsírsavat tartalmaz, de közepes láncú trigliceridjei miatt könnyen emészthető, mérsékelt mennyiségben beilleszthető az étrendbe.
A sütéshez és magas hőmérsékletű főzéshez érdemes olyan olajokat választani, amelyek stabilak, nem bomlanak le könnyen, például az olívaolaj, a kókuszolaj vagy a finomított repceolaj. Ugyanakkor a hidegen sajtolt magolajok, mint a lenmag- vagy dióolaj, hevítés hatására elveszítik jótékony hatásaikat, sőt káros vegyületek is képződhetnek, ezért ezeket inkább salátákhoz, kész ételekhez ajánlott használni.



 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
