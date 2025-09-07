Oliva, napraforgó, repce? Ezekkel az olajokkal főzz, ha 100 évig is akarsz élni

Az egészséges élet hajszolása minden napos dolog, de őrült nagy kavarc lehet a fejünkben már, hogy mit szabad és mit sem fogyasztani. Ettől a zöldségtől betegek leszünk, amattól meg kicsattanunk az egészségtől. Állati legyen vagy növényi, vagy is-is a táplálkozásunk alapja? Sok az útvesztő, s nehezen találjuk a megoldást. Olaj kérdésben sem mindegy mit választunk.

Vajon milyen olajban kell sütni a rántott húst ahhoz, hogy ne haljunk bele?

Fotó: Nemeth Andras Peter

Jó magyar szokáshoz híven, leginkább zsírban sütünk főzünk. Gondolhatunk itt az igazi zsírra is akár, tehát arra, amit disznóvágás idején készített nagymamánk. Ebből már egyre kevesebb van a háztartásokban, a legtöbb háziasszony már olajjal, és legfőképp napraforgó olajjal süt, főz. A legjobb megoldás azonban mégsem ez. Mutatjuk mit mond a szakember.

Egészséges olajok, melynek használatát meghálálja a szervezeted

Az olajok és zsiradékok megválasztása nagyban befolyásolja az egészséget, hiszen nemcsak energiát adnak, hanem hatással vannak a szív- és érrendszerre, a gyulladásos folyamatokra, sőt még a sejtek működésére is.

A legfontosabb a kérdés tisztázásában az, hogy milyen zsírokat ismerünk és annak mik a hatásai. – A telített zsír, ami leginkább a húsban, a tejtermékben és a tojásban található inzulinrezisztenciát okoz, hozzájárulhat az érelmeszesedéshez és a szívbetegségek kialakulásához. Az egyszeresen telítetlen zsírok, mint például az oleát, mellyel leginkább diófélékben, olívabogyóban és avokádóban találkozhatunk, véd a telített zsírok káros hatásától – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus.

– A telített zsírok mindenféle zűrzavart okozhatnak az izomsejtekben, és toxikus bomlástermékek felhalmozódásával is járhat. Az egyszeresen telítetlen zsírokat azonban a test sokkal könnyebben üríti ki vagy tárolja biztonságos módon, ezért is ajánlott a növényi olajokat előnyben részesíteni – tette hozzá a szakember.

A legegészségesebb ha növényi olajokban sütünk

Fotó: Northfoto

Mit mire használj!

Az egészségesebb olajok közé tartozik az extra szűz olívaolaj, amely egyszeresen telítetlen zsírsavakban és antioxidánsokban gazdag, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és enyhítheti a gyulladásokat.

Mindennapi főzéshez, salátákhoz, hidegen vagy enyhe hőkezeléshez kiváló választás. Szintén kedvező a repceolaj, amely jó arányban tartalmaz omega-3 és omega-6 zsírsavakat, valamint a dió-, lenmag- és tökmagolaj, amelyek különösen értékesek hidegen fogyasztva, mivel gazdagok esszenciális zsírsavakban és vitaminokban. A kókuszolaj ugyan sok telített zsírsavat tartalmaz, de közepes láncú trigliceridjei miatt könnyen emészthető, mérsékelt mennyiségben beilleszthető az étrendbe.

A sütéshez és magas hőmérsékletű főzéshez érdemes olyan olajokat választani, amelyek stabilak, nem bomlanak le könnyen, például az olívaolaj, a kókuszolaj vagy a finomított repceolaj. Ugyanakkor a hidegen sajtolt magolajok, mint a lenmag- vagy dióolaj, hevítés hatására elveszítik jótékony hatásaikat, sőt káros vegyületek is képződhetnek, ezért ezeket inkább salátákhoz, kész ételekhez ajánlott használni.





