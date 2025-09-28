Sokszínűség
29 perce
Olasz Kultúrintézetben tesztelték a tudásukat a kaposvári diákok
A katolikus gimnázium 10. évfolyamos diákjai ellátogattak az európai nyelvi és kulturális sokszínűség ünnepére a Budapesti Olasz Kultúrintézetbe.
– A tanulók tesztelhették tudásukat, interaktív játékokban vehettek részt a kulturális intézmények standjainál, valamint mini nyelvórákon kaphattak ízelítőt egy-egy idegen nyelvből – derült ki a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium tájékoztatójából.
