Olasz Kultúrintézetben tesztelték a tudásukat a kaposvári diákok

A katolikus gimnázium 10. évfolyamos diákjai ellátogattak az európai nyelvi és kulturális sokszínűség ünnepére a Budapesti Olasz Kultúrintézetbe.

– A tanulók tesztelhették tudásukat, interaktív játékokban vehettek részt a kulturális intézmények standjainál, valamint mini nyelvórákon kaphattak ízelítőt egy-egy idegen nyelvből – derült ki a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium tájékoztatójából.