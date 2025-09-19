2 órája
Félelem a mellékhatásoktól vagy szabadságharc? Somogyban is terjed az oltásellenesség
Az oltások évtizedek óta kulcsszerepet játszanak a súlyos betegségek visszaszorításában és a járványok megelőzésében. Ennek ellenére az oltásellenesség egyre erősebben jelen van világszerte, és már Somogyban is egyre több vita tárgyát képezi. Sokan a mellékhatásoktól tartanak, mások a gyógyszergyártó cégekben nem bíznak, vagy a közösségi médiában terjedő álhírek befolyásolják döntésüket.
20240112 Miskolc Itt lehet felvenni Miskolcon a covid-oltást. A covid-oltás jelenleg a Semmelweis Tagkórház infektológiai épületének 2. várójában, a 17-es számú rendel?ben történik. A feln?ttek oltására akár el?zetes regisztráció és id?pontfoglalás nélkül is van lehet?ség keddenként reggel 8-tól délig, péntekenként pedig délután 3 óráig. Az 5-18 év közötti gyermekek oltásához el?zetes regisztráció és id?pontfoglalás szükséges. ?ket ugyanezekben az id?intervallumokban oltanak be. Fotó: Bujdos Tib
Az oltások az elmúlt évszázadban az orvostudomány egyik legnagyobb vívmányának számítottak: járványokat sikerült visszaszorítani, betegségeket szinte teljesen eltüntetni a segítségükkel. Ennek ellenére világszerte, így Magyarországon is tapasztalható az úgynevezett oltásellenesség, vagyis az a jelenség, amikor egyes emberek kétségbe vonják az oltások szükségességét, hatékonyságát vagy biztonságát.
Orvosok meglátása
Az oltásellenesség hátterében több tényező húzódik. Sokan az esetleges mellékhatásoktól tartanak, mások a gyógyszergyártó cégek iránti bizalmatlanság vagy a közösségi médiában terjedő álhírek hatására fordulnak el a vakcináktól. Ezzel szemben az orvosok és járványügyi szakemberek évtizedek óta hangsúlyozzák: az oltások előnyei messze felülmúlják a kockázatokat, és egyéni döntéseink a közösségre is hatással vannak – például a nyájimmunitás révén.
– Van egy oltás ellenes tendencia, és sajnos ez az egészségügyi dolgozók között is megjelenik. Hogy mitől véd meg a védőoltás, arról manapság fogalma sincs az embereknek, de én még emlékszem arra, amikor a kórházban dolgoztam körülbelül 40 évvel ezelőtt. Akkoriban tele volt a gyermekosztály fül műtött gyerekekkel. Ma viszont már nincs gennyes középfül gyulladás, csak a vírusos, amelynél már nem kerül sor műtétre – emelte ki Bognár Márta, kaposvári gyermek háziorvos.
Számos olyan betegség volt az életünkben, amelyek mára már az oltásoknak és a tudomány fejlődésének köszönhetően enyhültek a tünetei vagy akár szinte teljesen el is tűntek.
– A gégegyulladás egy rettegett betegség volt a gyermekek között, amikor éjszaka derült égből villámcsapásszerűen egy ugató köhögésre riadtnak fel a gyermekek és szülők. Szerencsére a védőoltásoknak köszönhetően ez a betegség megszűnt. Ha az oltásellenesség terjed, és teret nyer, akkor nem kizárt hogy visszatérnek ezek a nagyon súlyos bakteriális fertőzések, amelyek rendkívül súlyos gégegyulladást okoznak, ilyenkor akár fulladásveszély is fennáll. Ezen kívül van még a pneumococcus baktérium által okozott tüdőgyulladás, de rengeteg más betegség is, amelyekre már szintén van védőoltás – mondta Bognár Márta, kaposvári gyermek háziorvos.
Az elmúlt évek járványai különösen erősen ráirányították a figyelmet a kérdésre. Egyes családok tudatosan elutasítanak bizonyos vakcinákat, míg mások a biztonság és a védelem érdekében minden ajánlott oltást beadatnak maguknak és gyermekeiknek. Ez a kettősség a közbeszédben is megjelenik, és sokszor feszültséget kelt a társadalomban.
Oltásellenesség alapja, jogi következményei
Az oltásellenesség egyik alapvető része tulajdonsága, hogy a szülők félnek a hallott mellékhatásoktól, és ez miatt nem szeretnék kérni a gyermekek számára a védőoltások beadatását. A másik alapvető problémaforrás, hogy a szabad akarat feletti rendelkezést sértőnek találják a szülők, hogy kötelezik nekik a védőoltások beadatására. A cikkünkhöz próbáltunk a témában érintett szülőket felkutatni, de akiknél jelenleg ilyen ügy zajlik, nem szerettek volna nyilatkozni.
–Kettős következménye is lehet, ha nem oltatják be a gyermeküket a szülők. Büntetőeljárást is indíthatnak ellenük kiskorú veszélyeztetése miatt, illetve egy gyámhatósági eljárást is kockáztathatnak, szélsőséges esetben akár a gyermeket a családból ki is emelhetik, és védelembe veszik. Ha azt állapítja meg a hatóság, hogy a gyermek egészségét olyan mértékben veszélyeztetik, akkor akár ki is emelhetik a családból. A szülő bíróságon megtámadhatja a gyermek kiemelését a családból, de miután itt objektív jogszabályok vannak, tehát kevés mérlegelési lehetőség van, ezért ha megállapítják a jogsértést, akkor a gyámhatóság által hozott szigorú döntés helyben marad – mondta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.
- Bár a kérdés erősen megosztja a közvéleményt, abban a legtöbb szakértő egyetért, hogy a hiteles tájékoztatás és a párbeszéd a legfontosabb. A bizalom erősítése és a tévhitek eloszlatása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mindenki megalapozott döntést hozhasson saját egészségéről és közössége biztonságáról.