Félelem a mellékhatásoktól vagy szabadságharc? Somogyban is terjed az oltásellenesség

Az oltások az elmúlt évszázadban az orvostudomány egyik legnagyobb vívmányának számítottak: járványokat sikerült visszaszorítani, betegségeket szinte teljesen eltüntetni a segítségükkel. Ennek ellenére világszerte, így Magyarországon is tapasztalható az úgynevezett oltásellenesség, vagyis az a jelenség, amikor egyes emberek kétségbe vonják az oltások szükségességét, hatékonyságát vagy biztonságát.

Egyre több somogyi szülők közt terjed az oltásellenesség.

Fotó: Arany Gábor

Orvosok meglátása

Az oltásellenesség hátterében több tényező húzódik. Sokan az esetleges mellékhatásoktól tartanak, mások a gyógyszergyártó cégek iránti bizalmatlanság vagy a közösségi médiában terjedő álhírek hatására fordulnak el a vakcináktól. Ezzel szemben az orvosok és járványügyi szakemberek évtizedek óta hangsúlyozzák: az oltások előnyei messze felülmúlják a kockázatokat, és egyéni döntéseink a közösségre is hatással vannak – például a nyájimmunitás révén.

– Van egy oltás ellenes tendencia, és sajnos ez az egészségügyi dolgozók között is megjelenik. Hogy mitől véd meg a védőoltás, arról manapság fogalma sincs az embereknek, de én még emlékszem arra, amikor a kórházban dolgoztam körülbelül 40 évvel ezelőtt. Akkoriban tele volt a gyermekosztály fül műtött gyerekekkel. Ma viszont már nincs gennyes középfül gyulladás, csak a vírusos, amelynél már nem kerül sor műtétre – emelte ki Bognár Márta, kaposvári gyermek háziorvos.

Számos olyan betegség volt az életünkben, amelyek mára már az oltásoknak és a tudomány fejlődésének köszönhetően enyhültek a tünetei vagy akár szinte teljesen el is tűntek.

– A gégegyulladás egy rettegett betegség volt a gyermekek között, amikor éjszaka derült égből villámcsapásszerűen egy ugató köhögésre riadtnak fel a gyermekek és szülők. Szerencsére a védőoltásoknak köszönhetően ez a betegség megszűnt. Ha az oltásellenesség terjed, és teret nyer, akkor nem kizárt hogy visszatérnek ezek a nagyon súlyos bakteriális fertőzések, amelyek rendkívül súlyos gégegyulladást okoznak, ilyenkor akár fulladásveszély is fennáll. Ezen kívül van még a pneumococcus baktérium által okozott tüdőgyulladás, de rengeteg más betegség is, amelyekre már szintén van védőoltás – mondta Bognár Márta, kaposvári gyermek háziorvos.