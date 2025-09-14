„Unod a Netflixet? Mi élőben szállítjuk az akciót” – így toboroz új tagokat a látrányi önkéntes tűzoltó egyesület

– Unod a Netflixet? Mi élőben szállítjuk az akciót, füsttel, lángokkal és szirénával – így szól a látrányi önkéntes tűzoltók toborzója a Facebookon. Mint írják, a kondibérlet helyett náluk akad bőven tömlőhúzás, létracipelés és ingyenes izomnövelés. A felhívás szerint az sem akadály, ha valaki nem rajong a túl sok alvásért, mert náluk éjszakai „spontán csapatépítő bulikra” is lehet számítani – akár hajnali háromkor.

Forrás: Facebook/Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület

Segíteni akaró tagokat keresnek a látrányi önkéntes tűzoltók

A látrányi egyesület ugyanakkor hangsúlyozza: az önkéntes munka nemcsak kaland és adrenalin, hanem komoly felelősség is. A jelentkezők olyan tudást kapnak, amely a mindennapokban is hasznos, és olyan közösség részévé válhatnak, amelyre bármikor számíthatnak. A felhívás üzenete egyértelmű: nem születni kell szuperhősnek ahhoz, hogy valaki önkéntes tűzoltó legyen, elég a segíteni akarás. A szakmai felkészítést az egyesület biztosítja.

A látrányi önkéntes tűzoltók csapata várja nők és férfiak jelentkezését egyaránt, nemcsak a faluból, hanem a környező településekről is.

Aki szeretne csatlakozni, bármelyik tagnál személyesen megteheti, vagy üzenetet írhat az egyesület Facebook-oldalán. Mottójuk mindezt így foglalja össze: Istennek dicsőség, egymásnak segítség.

