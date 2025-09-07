szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Percről percre a piknikről

2 órája

Kötcse forró vasárnapja: Orbán Viktor Kötcsén bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra

Címkék#Polgári Piknik#terv#Orbán Viktor#miniszterelnök

Somogy megye szívében, Kötcsén tartják vasárnap a Polgári Pikniket, ahol Orbán Viktor miniszterelnök minden évben szezonnyitó beszédet mond.

Kötcse forró vasárnapja: Orbán Viktor Kötcsén bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Idén először a közönség nemcsak a helyszínen, hanem élőben is követheti a felszólalását a közösségi médiában. A beszédben várhatóan a 2026-os választások „győzelmi terve” mellett a gazdasági ellenállóképesség és a családpolitika folytatása is terítékre kerül. Az elmúlt években itt hangzott el a centrális erőtér víziója, az EP-kampány üzenete, a stabilitás fontossága és a gazdasági semlegesség is. A mai nap tehát újabb mérföldkő lehet Kötcsén.

További részletek az origo.hu cikkében olvashatóak!

A beszédet élőben követheti hírportálunkon. Ebben a cikkben folyamatosan jelentkezünk a legfrissebb helyszíni információkkal.

Korábbi tudósításunkat a nap eseményeiről itt találja!

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Orbán Viktor: Az ellenfeleink legyártották a politikai szembenállás két legfontosabb mondatát

Ezek közül az egyik: nem mondhatjuk el, amit gondolunk, mert elveszítjük a választást. Ezzel szemben a hazai jobboldal nyílt lapokkal játszik, és nyílt rendezvény a Kötcsei Piknik is – hangsúlyozta Orbán Vikor.  Mint mondta, Gyurcsányéknak több eszük volt – fogalmazott – ők ugyanis a választások után mondták el, hogy mit terveztek, a Tisza Párt viszont előre elmondta, mit fognak tenni.

Ezzel kezdte a beszédét a miniszterelnök

Orbán Viktor azzal kezdte idei kötcsei beszédét, hogy bemutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, mint mondta, leginkább erről fog majd beszélni. A miniszterelnök közölte, leginkább az ellenfeleik miatt tették nyilvánossá a kötcsei pikniket, emiatt a kormányfő beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint eddig. Szerinte azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak. 

Orbán Viktor hamarosan kezd
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu