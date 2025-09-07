2 órája
Kötcse forró vasárnapja: Orbán Viktor Kötcsén bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra
Somogy megye szívében, Kötcsén tartják vasárnap a Polgári Pikniket, ahol Orbán Viktor miniszterelnök minden évben szezonnyitó beszédet mond.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Idén először a közönség nemcsak a helyszínen, hanem élőben is követheti a felszólalását a közösségi médiában. A beszédben várhatóan a 2026-os választások „győzelmi terve” mellett a gazdasági ellenállóképesség és a családpolitika folytatása is terítékre kerül. Az elmúlt években itt hangzott el a centrális erőtér víziója, az EP-kampány üzenete, a stabilitás fontossága és a gazdasági semlegesség is. A mai nap tehát újabb mérföldkő lehet Kötcsén.
Orbán Viktor: Az ellenfeleink legyártották a politikai szembenállás két legfontosabb mondatát
Ezek közül az egyik: nem mondhatjuk el, amit gondolunk, mert elveszítjük a választást. Ezzel szemben a hazai jobboldal nyílt lapokkal játszik, és nyílt rendezvény a Kötcsei Piknik is – hangsúlyozta Orbán Vikor. Mint mondta, Gyurcsányéknak több eszük volt – fogalmazott – ők ugyanis a választások után mondták el, hogy mit terveztek, a Tisza Párt viszont előre elmondta, mit fognak tenni.
Ezzel kezdte a beszédét a miniszterelnök
Orbán Viktor azzal kezdte idei kötcsei beszédét, hogy bemutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, mint mondta, leginkább erről fog majd beszélni. A miniszterelnök közölte, leginkább az ellenfeleik miatt tették nyilvánossá a kötcsei pikniket, emiatt a kormányfő beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint eddig. Szerinte azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak.