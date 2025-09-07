Kötcse forró vasárnapja: Orbán Viktor Kötcsén bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra

Idén először a közönség nemcsak a helyszínen, hanem élőben is követheti a felszólalását a közösségi médiában. A beszédben várhatóan a 2026-os választások „győzelmi terve” mellett a gazdasági ellenállóképesség és a családpolitika folytatása is terítékre kerül. Az elmúlt években itt hangzott el a centrális erőtér víziója, az EP-kampány üzenete, a stabilitás fontossága és a gazdasági semlegesség is. A mai nap tehát újabb mérföldkő lehet Kötcsén.

További részletek az origo.hu cikkében olvashatóak!

A beszédet élőben követheti hírportálunkon. Ebben a cikkben folyamatosan jelentkezünk a legfrissebb helyszíni információkkal.

Korábbi tudósításunkat a nap eseményeiről itt találja!