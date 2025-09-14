Újabb óriásharcsa akadt horogra a Balatonon!

– Hétről hétre csodálatos balatoni harcsákat fárasztunk, és még messze nincs vége a szezonnak – írta a Pergető Kalandok Facebook-oldalon – újabb óriásharcsa a Balatonon.

Újabb óriásharcsa a Balatonon

Harcsa, süllő, felejthetetlen élmény - ez váltja ki a ragadozó étvágyát vagy haragját

Legutóbbi vendégei, János és István egyetlen kívánsággal érkeztek: fogjunk egy szép harcsát, és ha lehet, süllőt is. A kérés egyik felét sikerült csak teljesíteni, de senki nem bánta, mert amit kaptak, az felejthetetlen volt, és persze János sem ment haza süllőfogás nélkül.

István gyakorlott harcsás, így a guide instrukciói után hamar ráérzett a prezentáció lényegére.

„Tudtam, hogy csak idő kérdése, mikor váltja ki a Flattshad az egyik ragadozó étvágyát vagy haragját” – bizakodott Gelencsér Csaba, és igaza is lett.

Újabb óriásharcsa fogás a Balatonon!

A harmadik-negyedik órában megtörtént a csoda: megérkezett a kapás, a bot szép halat jósolva hajlott, és 15-20 perccel később egy körülbelül 35 kilós balatoni harcsa emelkedett a felszínre.

