1 órája
Újabb óriásharcsa akadt horogra a Balatonon!
Az elmúlt hónapokban tudatosan adott több teret a harcsapergetésnek Gelencsér Csaba horgásztúra-vezetővel, aki szerint mára egyértelművé vált, hogy a módszer működik. Újabb óriásharcsa fogás a Balatonon.
– Hétről hétre csodálatos balatoni harcsákat fárasztunk, és még messze nincs vége a szezonnak – írta a Pergető Kalandok Facebook-oldalon – újabb óriásharcsa a Balatonon.
Harcsa, süllő, felejthetetlen élmény - ez váltja ki a ragadozó étvágyát vagy haragját
Legutóbbi vendégei, János és István egyetlen kívánsággal érkeztek: fogjunk egy szép harcsát, és ha lehet, süllőt is. A kérés egyik felét sikerült csak teljesíteni, de senki nem bánta, mert amit kaptak, az felejthetetlen volt, és persze János sem ment haza süllőfogás nélkül.
István gyakorlott harcsás, így a guide instrukciói után hamar ráérzett a prezentáció lényegére.
„Tudtam, hogy csak idő kérdése, mikor váltja ki a Flattshad az egyik ragadozó étvágyát vagy haragját” – bizakodott Gelencsér Csaba, és igaza is lett.
A harmadik-negyedik órában megtörtént a csoda: megérkezett a kapás, a bot szép halat jósolva hajlott, és 15-20 perccel később egy körülbelül 35 kilós balatoni harcsa emelkedett a felszínre.
Óriási halszörnyet kaptak lencsevégre a Balatonban, íme!
- – Óriási halszörny úszott a parthoz közel Balatonkenesén! – elevenítette fel egy korábbi élményét a Balatoni Értékmentés Facebook-csoportban egy SUP-os .
- – Barátunk mellett supozás közben úszott el a nem mindennapi példány – közölték. – Aki azt hiszi, a Balatonban nem találni óriási halakat, téved, méghozzá nem is kicsit. Fotós ismerősünk éppen Balatonkenesén tartózkodik, és miközben egy SUP-on állva élvezte a napsütést és a magyar tengert, egy óriási hal bukkant fel mellette.
- Először hibásan azt hitték, harcsát látni a fotókon, pedig egy jól megtermett busa úszkált a parthoz közel. Gál László, a kaposvári Húskombinát Horgászegyesület kedden elmondta: aki nem horgászik, annak nagy meglepetés, ha ekkora halat lát. A Balatonban számos nagy testű példány lehet, igazából egy ilyen találkozás esetén nincs semmi teendője a SUP-ozónak.