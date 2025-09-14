szeptember 14., vasárnap

Kapás

2 órája

Újabb óriásharcsa akadt horogra a Balatonon!

Címkék#balatoni#Pergető Kalandok#óriásharcsa

Az elmúlt hónapokban tudatosan adott több teret a harcsapergetésnek Gelencsér Csaba horgásztúra-vezetővel, aki szerint mára egyértelművé vált, hogy a módszer működik. Újabb óriásharcsa fogás a Balatonon.

Harsányi Miklós
Újabb óriásharcsa akadt horogra a Balatonon!

– Hétről hétre csodálatos balatoni harcsákat fárasztunk, és még messze nincs vége a szezonnak – írta a Pergető Kalandok Facebook-oldalon – újabb óriásharcsa a Balatonon. 

Újabb óriásharcsa a Balatonon
Újabb óriásharcsa a Balatonon

Harcsa, süllő, felejthetetlen élmény - ez váltja ki a ragadozó étvágyát vagy haragját

Legutóbbi vendégei, János és István egyetlen kívánsággal érkeztek: fogjunk egy szép harcsát, és ha lehet, süllőt is. A kérés egyik felét sikerült csak teljesíteni, de senki nem bánta, mert amit kaptak, az felejthetetlen volt, és persze János sem ment haza süllőfogás nélkül.

István gyakorlott harcsás, így a guide instrukciói után hamar ráérzett a prezentáció lényegére. 

„Tudtam, hogy csak idő kérdése, mikor váltja ki a Flattshad az egyik ragadozó étvágyát vagy haragját” – bizakodott Gelencsér Csaba, és igaza is lett.

 

Újabb óriásharcsa fogás a Balatonon!

A harmadik-negyedik órában megtörtént a csoda: megérkezett a kapás, a bot szép halat jósolva hajlott, és 15-20 perccel később egy körülbelül 35 kilós balatoni harcsa emelkedett a felszínre.

 

Óriási halszörnyet kaptak lencsevégre a Balatonban, íme!

  • Óriási halszörny úszott a parthoz közel Balatonkenesén! – elevenítette fel egy korábbi élményét a Balatoni  Értékmentés Facebook-csoportban egy SUP-os .
  • – Barátunk mellett supozás közben úszott el a nem mindennapi példány – közölték. – Aki azt hiszi, a Balatonban nem találni óriási halakat, téved, méghozzá nem is kicsit. Fotós ismerősünk éppen Balatonkenesén tartózkodik, és miközben egy SUP-on állva élvezte a napsütést és a magyar tengert, egy óriási hal bukkant fel mellette.
  • Először hibásan azt hitték, harcsát látni a fotókon, pedig egy jól megtermett busa úszkált a parthoz közel. Gál László, a kaposvári Húskombinát Horgászegyesület kedden elmondta: aki nem horgászik, annak nagy meglepetés, ha ekkora halat lát. A Balatonban számos nagy testű példány lehet,  igazából egy ilyen találkozás esetén nincs semmi teendője a SUP-ozónak. 

 

 

