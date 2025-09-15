Giga pöfeteg bukkant fel Somogyban - több mint három kilót nyomott

A bejegyzés nagy figyelmet kapott, a rengeteg kedvelés mellett a hozzászólók közül sokan érdeklődtek az óriáspöfeteg pontos lelőhelye iránt, ám erre érthető módon nem érkezett válasz - egy ekkora ritkaság nyomán valószínűleg ellepnék a gombászok a környéket.

Forrás: Gombászok - Mushrooms, Fungi Facebook csoport

Az óriáspöfeteg Somogyban is előforduló, védettnek nem minősülő gombafaj, amely kedvező körülmények között hatalmasra nőhet. A fiatal példányok hófehér belseje ehető, később besárgul és fogyasztásra alkalmatlanná válik.

A somogyi gombász tehát igazi különlegességet talált, mely nemcsak a szakértők, hanem a természetkedvelők számára is ritka látvány.

