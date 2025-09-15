3 órája
Giga pöfeteg bukkant fel Somogyban - több mint három kilót nyomott
Egy Facebook-csoportban osztották meg a hírt, hogy Somogy megyében egy igazán különleges gombára bukkantak: egy több mint három kilós óriáspöfetegre. Magyarországon az óriáspöfeteg előfordulása ismert, de ekkora méret viszonylag ritkán fordul elő.
A bejegyzés nagy figyelmet kapott, a rengeteg kedvelés mellett a hozzászólók közül sokan érdeklődtek az óriáspöfeteg pontos lelőhelye iránt, ám erre érthető módon nem érkezett válasz - egy ekkora ritkaság nyomán valószínűleg ellepnék a gombászok a környéket.
Háromkilós óriáspöfeteg keltett feltűnést a megyében és a Facebookon is
Az óriáspöfeteg Somogyban is előforduló, védettnek nem minősülő gombafaj, amely kedvező körülmények között hatalmasra nőhet. A fiatal példányok hófehér belseje ehető, később besárgul és fogyasztásra alkalmatlanná válik.
A somogyi gombász tehát igazi különlegességet talált, mely nemcsak a szakértők, hanem a természetkedvelők számára is ritka látvány.