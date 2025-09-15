szeptember 15., hétfő

Rekordgyanús

29 perce

Giga pöfeteg bukkant fel Somogyban - több mint három kilót nyomott

Egy Facebook-csoportban osztották meg a hírt, hogy Somogy megyében egy igazán különleges gombára bukkantak: egy több mint három kilós óriáspöfetegre. Magyarországon az óriáspöfeteg előfordulása ismert, de ekkora méret viszonylag ritkán fordul elő.

Lugosi Laura

A bejegyzés nagy figyelmet kapott, a rengeteg kedvelés mellett a hozzászólók közül sokan érdeklődtek az óriáspöfeteg pontos lelőhelye iránt, ám erre érthető módon nem érkezett válasz - egy ekkora ritkaság nyomán valószínűleg ellepnék a gombászok a környéket.

Büszkén mutatják a több mint három kilós óriáspöfeteget.
Büszkén mutatják a több mint három kilós óriáspöfeteget
 Forrás: Gombászok - Mushrooms, Fungi Facebook csoport

Háromkilós óriáspöfeteg keltett feltűnést a megyében és a Facebookon is

Az óriáspöfeteg Somogyban is előforduló, védettnek nem minősülő gombafaj, amely kedvező körülmények között hatalmasra nőhet. A fiatal példányok hófehér belseje ehető, később besárgul és fogyasztásra alkalmatlanná válik.

A somogyi gombász tehát igazi különlegességet talált, mely nemcsak a szakértők, hanem a természetkedvelők számára is ritka látvány.

