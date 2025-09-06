1 órája
Öröklés és végrendelet: jobb leírni mindent előre, mint bízni a családi békében a halálunk után
Egyre többen választják manapság a végrendelet készítését, de nem feltétlenül azért, hogy bárkit kizárjanak az örökségből. Sokkal inkább éppen ellenkezőleg, hogy az öröklés rendezetten, viták nélkül történjen meg a vagyon elosztása a haláluk után.
Sokan igazságtalannak érzik a törvényes öröklés szabályait, ezért inkább végrendeletben kívánják szabályozni vagyonuk sorsát. A házastársaknak erre két lehetőségük is van, miszerint vagy készíthetnek külön-külön, vagy akár közös végrendeletet is. A közös végrendelet különlegessége, hogy az egyik fél halála után is érvényben marad. Amennyiben ezt előre kikötik, később sem módosítható vagy vonható vissza. Éppen ezért nem vállalják ezt a halálon túli kötelezettséget, inkább egymással egyeztetve, de külön-külön végrendelkeznek saját különvagyonukról, valamint a közös vagyon rájuk eső részéről.
Egy apró hiba, és érvénytelen a végrendelet
- Sokan esnek abba a hibába, hogy jogi tanács nélkül készítenek végrendeletet, pedig a formai követelmények megszegése érvénytelenné teheti a dokumentumot. A leggyakoribb hibák közé tartozik a lapok számozásának hiánya vagy hiányossága, illetve az, ha a tanúk aláírása nem szerepel minden oldalon. Szintén gyakori, hogy a géppel írt végrendelet lapjairól lemarad az örökhagyó aláírása. Problémát okozhat az is, ha vegyesen tartalmaz kézzel írt és gépelt részeket. Valamint a dátum hiánya is érvénytelenséget okozhat, különösen, ha több végrendelet is létezik.
– Nagyon is szükséges, ésszerű és okos dolog, ha valaki időben rendelkezik arról, mi történjen a vagyonával halála után – hangsúlyozta Fóris Kálmán kaposvári ügyvéd. Az örökhagyó vagyoni helyzete nyilván változhat, más lehet az aktuális vagyon nagysága a végrendelet elkészítésekor, és más a halál időpontjában. Előfordulhat, hogy évek telnek el a kettő között, ennek ellenére az öröklés rendjét valamilyen módon szabályozni kell.
A törvény világosan rendelkezik, végrendelet hiányában a gyermekek és a házastárs örökölnek. Ha viszont van végrendelet, és az formai és alaki szempontból megfelelő, akkor az meghatározza az öröklés pontos menetét. Az örökhagyó csak a saját vagyonrészéről rendelkezhet, ugyanakkor a gyakorlatban sokszor vita tárgyát képezi, hogy ki szerezte a vagyont, az anya, az apa vagy akár egy mostohaszülő. Ilyenkor különösen súlyos következményekkel járhat, ha az elhunyt rendezetlenül hagy maga után ilyen kérdéseket. Ez több felelősséggel jár, mint amennyit sokan előre fel tudnak mérni – tette hozzá.
Öröklés, amit minden örökhagyónak tudnia kell
1. Elkerülhetők a családi viták
Egy jól megszerkesztett végrendelet egyértelműen rögzíti az elhunyt szándékát, ezzel csökkenti a bizonytalanságot és segít megelőzni a hagyaték körüli vitákat. Így kisebb az esélye a hosszadalmas pereskedésnek vagy annak, hogy a családtagok között feszültség alakuljon ki.
2. Kiskorú gyermek jövője is biztosítható
Amennyiben az örökhagyónak kiskorú gyermeke van, a végrendeletben gyámot is kijelölhet arra az esetre, ha a másik szülő már nem él, vagy alkalmatlan a nevelésre. Ez különösen fontos lehet, ha biztos akar lenni abban, hogy gyermeke megfelelő gondoskodásban részesül a halála után is.
3. Az kapja, akinek valóban szüksége van rá
A végrendelet segítségével meghatározható, hogy melyik vagyontárgy kihez kerüljön. Így például eldönthető, ki kapja a családi házat, autót, nyaralót, műtárgyat vagy ékszereket. Ezek elosztása ugyanis gyakran okoz vitát a törvényes örökösök között.
4. Családon kívüliek is örökölhetnek
Törvény szerint csak a vér szerinti és törvényes hozzátartozók örökölhetnek, de a végrendelet lehetővé teszi, hogy élettárs, közeli barát, keresztgyermek vagy akár jótékonysági szervezet is részesüljön az örökségből. Így azoknak is jut, akik különösen fontosak voltak az örökhagyó számára.
5. Méltányosabb arányban osztható szét a vagyon
A törvényes öröklés szerint a gyermekek egyenlő arányban örökölnek, de előfordulhat, hogy az egyik utód nagyobb segítségre szorul – például betegség, munkaképtelenség vagy más ok miatt. Végrendelettel igazságosabban lehet elosztani a vagyont.