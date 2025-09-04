szeptember 4., csütörtök

„Öröm, bódottá..." – egy közönséges bokorban bukkantak rá a kannabisz vegyületére

Meglepő felfedezést tettek brazil kutatók: egy hétköznapi, eddig gyomnövényként kezelt bokorban, a Trema micrantha fajban kimutatták a kannabidiol (CBD) jelenlétét. A hatóanyagot eddig szinte kizárólag a kannabiszhoz kötötték, a mostani eredmények azonban új távlatokat nyithatnak a gyógyászati és ipari felhasználásban.

Fotó: Karan Kapoor

A CBD az utóbbi években mért kutatások szerint enyhítheti például az epilepszia, a krónikus fájdalom vagy a szorongás tüneteit, a szorongás és az alvászavarok kezelésében is. Vizsgálják a szerepét a Parkinson-kór, a gyulladásos bélbetegségek vagy a daganatos páciensek körében is.

Gyomnövényben mutatták ki a kannabisz vegyületét.
 Gyomnövényben mutatták ki a kannabisz vegyületét. Forrás: www.sciencealert.com

 A hatóanyag nem pszichoaktív, a kannabiszban jelen lévő THC-val ellentétben, így jogi szempontból is jóval kevesebb akadályba ütközik. 

Ez teszi igazán különlegessé a Trema micranthát: a vizsgálatok során ugyanis egyáltalán nem találtak THC-t a növényben, így a belőle előállított CBD-termékek a legtöbb országban jogilag tisztán forgalmazhatók lennének. A kutatás azonban még csak most kezdődik, így egyelőre a remények mellett a bizonyítékokra is várni kell.

A CBD-piac jelenleg robbanásszerűen növekszik: előrejelzések szerint 2028-ra ez a forgalma elérheti a 47 milliárd dollárt is. Ha a Trema valóban gazdaságos és szabályozásmentes alternatívát jelent, az megváltoztathatja az iparágat.

A Trema micranthum elterjedése.
A Trema micranthum elterjedése. Forrás:sciencealert.com


 

 

