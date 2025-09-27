szeptember 27., szombat

Gasztronómia

45 perce

Exkluzív menük jönnek fix áron: érdemes lecsapni a az Országos Étterem Hét balatoni kínálatára

Címkék#menüsor#balatoni#Országos Étterem H#gasztronómia

A Balaton partja ősszel sem marad gasztronómiai élmények nélkül. Az Országos Étterem Hét október 2. és 19. között várja az érdeklődőket, akik kedvezményes fix árú menüsorokat kóstolhatnak meg több mint 200 hazai étteremben.

Krausz Andrea

Az Országos Étterem Hét lényege, hogy a vendégek előzetes foglalással fix árú, többfogásos menüsorokat kóstolhatnak meg. A top kategóriában már 6 900 forinttól, a prémium helyeken 8 900 forinttól, míg az exkluzív éttermekben 10 900 forinttól kínálnak különleges összeállításokat, a szervizdíjat is beleszámítva. A cél egyszerű: lehetőséget adni arra, hogy bárki kipróbálhassa az őszi időszakban azokat a konyhákat, ahová talán máskor nem jutna el.

Országos Étterem Hét - Kistücsök
Országos Étterem Hét - ősszel is megmutatja gasztronómiáját a Balaton, például a Kistücsökben
Fotó: Krausz Andrea

Kiemelkedő kínálat a Balatonnál

A Balatonnál a gasztronómia rajongói idén kiemelkedő kínálatból válogathatnak. A tó partján két Michelin-ajánlott étterem is részt vesz az eseményen: a fonyódi A Konyhám Stúdió 365 és a balatonszemesi Kistücsök Étterem – Food & Room. De nemcsak a csúcsgasztronómiáról van szó – a programhoz csatlakozott családias vendéglő, hangulatos borbár és modern bisztró is.

Az Országos Étterem Hét balatoni listája magáért beszél

  • Akali PORT Josper & Grill (Balatonakali)
  • Apátsági Rege Cukrászda (Tihany)
  • Bivstro (Veszprém)
  • Brix Bistro (Hévíz)
  • Echo Restaurant & Café (Tihany)
  • Lavender Terasz (Balatonvilágos)
  • Liget Royal Étterem (Hévíz)
  • Lokal at the lake (Fonyód)
  • Malomkert Sörház (Veszprém)
  • Mester Étterem és Cukrászda (Marcali)
  • Naboo Fine Bistro & Bar (Gyenesdiás)
  • Port étterem & panzió (Balatonmáriafürdő)
  • Sushi Bar (Siófok)
  • Taberna Infinito (Kisapáti)
  • Tóth Pince-Borterasz (Révfülöp)
  • Zenit Balaton Étterem & Bár (Vonyarcvashegy)

A Balaton ősszel is élmények forrása, és az Országos Étterem Hét éppen ezt az élményt egészíti ki különleges ízekkel, legyen szó egy tóparti gyertyafényes vacsoráról vagy egy modern bisztró kísérletező fogásairól. Az asztalfoglalás már elindult, és a tapasztalatok szerint a népszerű éttermeknél gyorsan betelnek a helyek. Így, aki szeretné kipróbálni a balatoni régió sokszínű gasztronómiáját, annak érdemes időben lefoglalnia az asztalát.

 

 

