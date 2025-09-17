1 órája
Októbertől változik az orvosi beutalók rendje, pénzmegvonással is járhat, ha valaki nem figyel
Az elektronikus beutalók használatát szorgalmazza az egészségügyi kormányzat. Októbertől változik az orvosi beutalók rendje, pénzmegvonással is járhat, ha valaki nem figyel.
Októbertől módosul a gyakorlat, és nem túlzás, hogy az orvosi beutalók rendjének változása minden beteget érint. A szakorvosi kontrollvizsgálathoz új beutaló kell októbertől egy friss törvénymódosítás alapján. A jelenlegi rendszerben a visszarendeléshez, ha arra a páciens 3 hónapon belül jelentkezik be, nem kell új beutaló. A friss jogszabály az e-beutalókat szorgalmazza, amit pénzmegvonással igyekeznek elérni – írta meg az Azénpénzem.hu.
Az orvosi beutaló rendje októbertől változik
Módosítják a tb-ellátásról szóló törvény végrehajtását alakító kormányrendelet azon passzusát, amely a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól. Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy a szakorvosi ellátáshoz beutalót kell kérni a háziorvostól, amennyiben azonban további vizsgálat, illetve kontroll kell, azt már beutaló nélkül lehet igénybe venni. A gyakorlatban annyi a megkötés, hogy ugyanahhoz a szakorvoshoz 3 hónapon belül kell bejelentkezni.
Az októberi változás lényege
A rendeletmódosítás nyomán, ha a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátás keretében a biztosított ismételt ellátása, ideértve a kontrollvizsgálatot is, orvosszakmai szempontból indokolt, akkor a visszarendeléshez a járóbeteg-szakellátás orvosa részéről új beutaló kiállítása szükséges ugyan, de kivétel az, ha a „visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködés nem szükséges."
Laborvizsgálatokra új előírás, hogy a beutalás előtt az orvosnak az EESZT-ben kell ellenőriznie, hogy a beutalást megelőzően került-e sor a biztosított laboratóriumi vizsgálatára és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e.
Elektronikus beutaló nélkül pénzmegvonás
A rendeletek között más változtatás is akad. Az e-beutalók minél szélesebb körű alkalmazásának eléréséhez a kormány finanszírozási eszközökkel járul hozzá. Azonban az új „finanszírozási eszköz” kifejezés büntetést takar. Ha egy egészségügyi szolgáltató nem elektronikus beutaló alapján nyújt ellátást, akkor a finanszírozási összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot levonnak. Ugyanez a szankció az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nem rögzítés esetére is.
A somogyi gyakorlat vegyes
Adnak kézbe beutalót a betegnek, de e-beutalókat is szoktak kitölteni, mind a kettőt elfogadják a szakrendeléseken, nincs ezzel gond, felelte érdeklődésünkre Antal László, kaposfői háziorvos, akitől a somogyi vidéki háziorvosi gyakorlatról érdeklődtünk. A jogalkotó szándéka az lehet, hogy a szakrendelők ezentúl saját maguk számára állítsanak ki beutalót a visszarendeléshez, hogy ne kelljen a beteget ismét a háziorvoshoz küldeni ezért, értelmezte. Ez a háziorvosokat tehermentesíti, így jó ötletnek tartja. Ha ugyanis a szakrendelő adott időn belül visszarendeli a pácienset, akkor nem szükséges a háziorvost ezzel lefoglalni. Az ésszerű gyakorlat alapján ez sokszor már így is működött, és a háziorvosok nem adtak beutalót a visszarendeléshez. Ezt szentesíti most az októberi változás.