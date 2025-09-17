Októbertől változik az orvosi beutalók rendje, pénzmegvonással is járhat, ha valaki nem figyel

Októbertől módosul a gyakorlat, és nem túlzás, hogy az orvosi beutalók rendjének változása minden beteget érint. A szakorvosi kontrollvizsgálathoz új beutaló kell októbertől egy friss törvénymódosítás alapján. A jelenlegi rendszerben a visszarendeléshez, ha arra a páciens 3 hónapon belül jelentkezik be, nem kell új beutaló. A friss jogszabály az e-beutalókat szorgalmazza, amit pénzmegvonással igyekeznek elérni – írta meg az Azénpénzem.hu.

Orvosi beutaló kell a szakellátáshoz továbbra is

Fotó: MW

Az orvosi beutaló rendje októbertől változik

Módosítják a tb-ellátásról szóló törvény végrehajtását alakító kormányrendelet azon passzusát, amely a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól. Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy a szakorvosi ellátáshoz beutalót kell kérni a háziorvostól, amennyiben azonban további vizsgálat, illetve kontroll kell, azt már beutaló nélkül lehet igénybe venni. A gyakorlatban annyi a megkötés, hogy ugyanahhoz a szakorvoshoz 3 hónapon belül kell bejelentkezni.

Az októberi változás lényege

A rendeletmódosítás nyomán, ha a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátás keretében a biztosított ismételt ellátása, ideértve a kontrollvizsgálatot is, orvosszakmai szempontból indokolt, akkor a visszarendeléshez a járóbeteg-szakellátás orvosa részéről új beutaló kiállítása szükséges ugyan, de kivétel az, ha a „visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködés nem szükséges."

Laborvizsgálatokra új előírás, hogy a beutalás előtt az orvosnak az EESZT-ben kell ellenőriznie, hogy a beutalást megelőzően került-e sor a biztosított laboratóriumi vizsgálatára és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e.

Elektronikus beutaló nélkül pénzmegvonás

A rendeletek között más változtatás is akad. Az e-beutalók minél szélesebb körű alkalmazásának eléréséhez a kormány finanszírozási eszközökkel járul hozzá. Azonban az új „finanszírozási eszköz” kifejezés büntetést takar. Ha egy egészségügyi szolgáltató nem elektronikus beutaló alapján nyújt ellátást, akkor a finanszírozási összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot levonnak. Ugyanez a szankció az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nem rögzítés esetére is.