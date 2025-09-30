Összekovácsolódtak a boglári kisdiákok a zánkai táborban

A diákok számos változatos foglalkozáson vehettek részt, amelyek között közösségépítő játékok és kulturális programok is szerepeltek. A kirándulás alatt a tanulók nemcsak jól szórakoztak, hanem új barátságokat kötöttek és együtt töltött idő során számos élménnyel gazdagodtak. Az esemény remek alkalom volt a csapat összekovácsolására, melynek emlékei hosszú ideig megmaradnak majd a diákokban.

Az iskola vezetősége is kiemelte a kirándulás sikerességét és a tanulók lelkesedését, ami hozzájárult az egész tábor hangulatához. Ez a zánkai utazás újabb bizonyítéka annak, hogy a közös élmények milyen fontos szerepet játszanak a gyermekek fejlődésében és közösségformálásában.