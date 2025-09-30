szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

15 perce

Összekovácsolódtak a boglári kisdiákok a zánkai táborban

Címkék#Erzsébet#iskolások#tábor#program

A Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6.a osztálya a múlt héten ellátogatott a zánkai Erzsébet-táborba, ahol felejthetetlen napokat töltöttek.

Bodor Nikolett
Összekovácsolódtak a boglári kisdiákok a zánkai táborban

A diákok számos változatos foglalkozáson vehettek részt, amelyek között közösségépítő játékok és kulturális programok is szerepeltek. A kirándulás alatt a tanulók nemcsak jól szórakoztak, hanem új barátságokat kötöttek és együtt töltött idő során számos élménnyel gazdagodtak. Az esemény remek alkalom volt a csapat összekovácsolására, melynek emlékei hosszú ideig megmaradnak majd a diákokban.
Az iskola vezetősége is kiemelte a kirándulás sikerességét és a tanulók lelkesedését, ami hozzájárult az egész tábor hangulatához. Ez a zánkai utazás újabb bizonyítéka annak, hogy a közös élmények milyen fontos szerepet játszanak a gyermekek fejlődésében és közösségformálásában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu