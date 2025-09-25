1 órája
Ősszel is figyeljünk kedvencünkre
Miért más az őszi séta, mint a nyári vagy tavaszi? Milyen veszélyeket rejt a lehullott avar, és hogyan készíthetjük fel kutyánkat a hideg, korán sötétedő napokra? Tratnyek Péter mesterkiképzővel járjuk körül az őszi kutyázás kihívásait és szépségeit. Praktikus tippek, tréningötletek és gazdi-kutya közös élmények egy helyen – minden felelős kutyatartónak ajánlott hallgatnivaló!
Az adás középpontjában az őszi kutyasétáltatás sajátosságai állnak. Tratnyek Péter mesterkiképzővel beszélgetünk arról, milyen veszélyeket és lehetőségeket rejt az évszak: a csúszós talaj, a lehullott avar és a mérgező növények mellett szó esik a hideg, párás levegő hatásairól is. Megtudhatjuk, milyen felszerelésekkel óvhatjuk kedvencünket a korai sötétedésben és a nedves időben, hogyan használhatjuk ki az őszi környezet gazdag illatvilágát tréningre, és miként erősíthetjük a kutya-gazdi kapcsolatot közös élményekkel. A beszélgetés végén Péter praktikus tanácsokkal látja el a hallgatókat az elengedhetetlen őszi kellékekről és rutinokról.