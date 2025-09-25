szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Podcast

1 órája

Ősszel is figyeljünk kedvencünkre

Címkék#Sonline podcast#ősz#kedvenc

Miért más az őszi séta, mint a nyári vagy tavaszi? Milyen veszélyeket rejt a lehullott avar, és hogyan készíthetjük fel kutyánkat a hideg, korán sötétedő napokra? Tratnyek Péter mesterkiképzővel járjuk körül az őszi kutyázás kihívásait és szépségeit. Praktikus tippek, tréningötletek és gazdi-kutya közös élmények egy helyen – minden felelős kutyatartónak ajánlott hallgatnivaló!

Barkóczy László
Ősszel is figyeljünk kedvencünkre

Az adás középpontjában az őszi kutyasétáltatás sajátosságai állnak. Tratnyek Péter mesterkiképzővel beszélgetünk arról, milyen veszélyeket és lehetőségeket rejt az évszak: a csúszós talaj, a lehullott avar és a mérgező növények mellett szó esik a hideg, párás levegő hatásairól is. Megtudhatjuk, milyen felszerelésekkel óvhatjuk kedvencünket a korai sötétedésben és a nedves időben, hogyan használhatjuk ki az őszi környezet gazdag illatvilágát tréningre, és miként erősíthetjük a kutya-gazdi kapcsolatot közös élményekkel. A beszélgetés végén Péter praktikus tanácsokkal látja el a hallgatókat az elengedhetetlen őszi kellékekről és rutinokról.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu