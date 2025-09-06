szeptember 6., szombat

Rejtett kincsek

3 órája

Top 5 Instagram-helyszín ősszel Somogyban – ki ne hagyd, ha szeretsz fotózni!

Címkék#zselici csillagpark#Somogyban#ősz#táj#fotózás#erdő

Az erdők, parkok, tavak és kilátók ilyenkor különleges fotóhelyszínekké válnak, amelyek nemcsak a kirándulóknak, hanem az Instagram-fotósoknak is kincseket rejtenek. Ősszel a természet arany, vörös és barna színekben pompázik, és talán ilyenkor mutatja a legszebb arcát Somogy vármegye. Mutatjuk, hová érdemes ellátogatni, ha szeretnél egy igazán látványos őszi képet a feededbe!

Lugosi Laura

A természet színkavalkádja, a hűvösebb, de még kellemesen friss levegő, valamint a különleges fények mind-mind tökéletes hátteret adnak a fényképezéshez. Az őszi időszakban Somogy vármegye pedig különösen gazdag olyan helyszínekben, ahol a fotósok – legyenek akár profik, akár lelkes amatőrök – varázslatos pillanatokat örökíthetnek meg.

Az őszi Deseda gyönyörű látvány
Az ősz beköszöntével a Deseda gyönyörű látványt nyújt 
Forrás: femina.hu

Nem az erdő van Somogyban, hanem Somogy az erdőben - ezt ne hagyd ki az őszi időszakban

1. Deseda-tó és arborétum (Kaposvár)
A Deseda minden évszakban gyönyörű, de ősszel a legszínesebb. Az arborétum ösvényein sétálva ősszel igazi színorgia tárul a szemünk elé: a sárgától a mélyvörösig minden árnyalat megtalálható a falevelek között. A tó víztükre visszaveri a táj látványát, így a fotókon szinte kétszeresen érvényesül az őszi hangulat. A híd, a kilátó és a part menti sétány különösen alkalmas fotózásra, naplementekor pedig páratlan fényekben ragyog a táj. 

2. Zselici Csillagpark és erdei utak
Az őszi erdő a Zselicben páratlan élményt nyújt. Az erdei séták közben könnyen elérhetők a kilátópontok – például a Kardosfa vagy a Ropoly-tó környéke –, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik a vidékre. A Zselici Csillagpark különlegessége, hogy este is megéri itt maradni: az egyik legcsillagosabb égbolt hazánkban, így a nappali őszi fotókat akár éjszakai csillagfotózás is követheti. 

3. Balaton déli partja – Fonyód és Balatonboglár
A tópart ősszel csendesebb, de a színes lombok és a naplementék különleges hangulatot adnak.

A fonyódi kilátókból (Várhegyi Széplátó-kilátó, Sipos-hegyi kilátó, Várhegyi park és sétány) és a boglári Gömbkilátóból ilyenkor is varázslatos képeket lehet csinálni.

4. Szennai Skanzen
A nádtetős házak és a hagyományos porták mellé ősszel aranyló falevelek társulnak. Az ország első falumúzeuma, minden évszakban különleges, de ősszel kapja meg igazán a varázsát. A nádtetős házak, a hagyományos porták és a régi használati tárgyak mellé aranyló falevelek és vöröses árnyalatú fák társulnak, amelyek szinte festményszerű hátteret adnak a fotóknak. A vintage hangulat kedvelőinek igazi Insta-kánaán.

5. Boronka-melléki tájvédelmi körzet és erdei kisvasút

Az 1991-ben védetté nyilvánított, több mint 8000 hektáros terület számos állat-és növényfajnak ad otthont. A területet több kéktúra útvonal is szegélyezi, de érdemes bejárni a Kakpusztáról induló Tőzike tanösvényt is.  

A legjobb képek általában a „golden hour”-ban készülnek, vagyis a napfelkelte utáni és a napnyugta előtti órában, amikor a fény lágyabb, aranylóbb, és kiemeli a színes lombkoronákat.

A Gömbkilátó is pazar ősszel.
A Gömbkilátó is pazar ősszel
Forrás: csodalatosmagyarorszag.hu



 

 

