Top 5 Instagram-helyszín ősszel Somogyban – ki ne hagyd, ha szeretsz fotózni!

A természet színkavalkádja, a hűvösebb, de még kellemesen friss levegő, valamint a különleges fények mind-mind tökéletes hátteret adnak a fényképezéshez. Az őszi időszakban Somogy vármegye pedig különösen gazdag olyan helyszínekben, ahol a fotósok – legyenek akár profik, akár lelkes amatőrök – varázslatos pillanatokat örökíthetnek meg.

Az ősz beköszöntével a Deseda gyönyörű látványt nyújt

Forrás: femina.hu

Nem az erdő van Somogyban, hanem Somogy az erdőben - ezt ne hagyd ki az őszi időszakban

1. Deseda-tó és arborétum (Kaposvár)

A Deseda minden évszakban gyönyörű, de ősszel a legszínesebb. Az arborétum ösvényein sétálva ősszel igazi színorgia tárul a szemünk elé: a sárgától a mélyvörösig minden árnyalat megtalálható a falevelek között. A tó víztükre visszaveri a táj látványát, így a fotókon szinte kétszeresen érvényesül az őszi hangulat. A híd, a kilátó és a part menti sétány különösen alkalmas fotózásra, naplementekor pedig páratlan fényekben ragyog a táj.

2. Zselici Csillagpark és erdei utak

Az őszi erdő a Zselicben páratlan élményt nyújt. Az erdei séták közben könnyen elérhetők a kilátópontok – például a Kardosfa vagy a Ropoly-tó környéke –, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik a vidékre. A Zselici Csillagpark különlegessége, hogy este is megéri itt maradni: az egyik legcsillagosabb égbolt hazánkban, így a nappali őszi fotókat akár éjszakai csillagfotózás is követheti.

3. Balaton déli partja – Fonyód és Balatonboglár

A tópart ősszel csendesebb, de a színes lombok és a naplementék különleges hangulatot adnak.

A fonyódi kilátókból (Várhegyi Széplátó-kilátó, Sipos-hegyi kilátó, Várhegyi park és sétány) és a boglári Gömbkilátóból ilyenkor is varázslatos képeket lehet csinálni.

4. Szennai Skanzen

A nádtetős házak és a hagyományos porták mellé ősszel aranyló falevelek társulnak. Az ország első falumúzeuma, minden évszakban különleges, de ősszel kapja meg igazán a varázsát. A nádtetős házak, a hagyományos porták és a régi használati tárgyak mellé aranyló falevelek és vöröses árnyalatú fák társulnak, amelyek szinte festményszerű hátteret adnak a fotóknak. A vintage hangulat kedvelőinek igazi Insta-kánaán.