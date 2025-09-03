Hitchcock-filmbe illik a fák mostani öncsonkítása, kétségbeesetten küzdenek a túlélésért

Az aszályos időszakokban a fák, különösen a nagy, lombhullató fajok már a nyár közepén megkezdték a lombvesztést. Ezzel próbálják minimalizálni a párologtatást, hogy megóvják a létfontosságú részeiket: a törzset, az ágakat és a gyökérzetet.

Hamis ősz – így védekeznek a fák az aszály ellen

Egyre gyakoribb a csapadékhiány és a forróság

Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a csapadékban szegény telek és az extrém forró, száraz nyári hetek. A tartós vízhiány nemcsak a talaj felső rétegét szárítja ki, hanem a mélyebb talajrétegeket is, ahonnan a vizet felveszik. Ráadásul a korábban állandó források, vízfolyások, időszakos szivárgások is gyakran teljesen elapadnak. A fák egyre nagyobb stressznek vannak kitéve. A jelenség leglátványosabb tünete a korai lombhullás, ami nem a közelgő őszt jelzi, hanem a fák kényszerű védekezését.

A „hamis ősz” jelensége

A szakértők ezt a jelenséget gyakran nevezik „hamis ősznek”: a fák úgy viselkednek, mintha ősz lenne, pedig valójában csak igyekeznek túlélni az aszályos nyarat. Bár a fiatalabb növények és az erdő aljnövényzete általában védettebb, az aszály hatása őket sem kerüli el. Ez a probléma már a csemetéken is megfigyelhető, és ha a szárazság huzamosabb ideig fennáll, ezek a növendékek is elpusztulhatnak, mielőtt megerősödhetnének.

Tóth István kaposvári növényvédelmi szakmérnök szerint két fő tényező állhat a korai levélhullás és az elszáradásos tünetek hátterében, amelyek nemcsak a fás szárú növényeket, hanem a cserjéket és a lágyszárúakat is érintik.

– Az egyik legfontosabb ok a talajban található vízkészlet drasztikus csökkenése – mondta. – Idén különösen kevés csapadék hullott, ami megnehezítette, sőt sok esetben ellehetetlenítette, hogy a növények elegendő nedvességhez jussanak. Vannak fajok, amelyek jobban viselik ezt a stresszt, mások viszont rendkívül érzékenyek a vízhiányra. A helyzet súlyosságát jól mutatják a kiszáradt vízfolyások is – tette hozzá a szakember. – Somogy több részén a kisebb patakok már teljesen eltűntek, és a vízgyűjtő területek is azt jelzik, hogy a talajból nincs mit felszívniuk a növényeknek. A másik meghatározó tényező az extrém magas UV-sugárzás, ami úgynevezett „hősokkot” idéz elő a növényeknél.