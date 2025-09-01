Helyi közélet
1 órája
Őszi meglepetés: mutatjuk, keddtől mennyivel tankolsz drágábban!
Fotó: Takács József
– A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal – számolt be hétfőn a holtankoljak.hu. – A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor, így annak az ára nem változik.
A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 95-ös benzin: 592 Ft/liter, gázolaj: 595 Ft/liter.
