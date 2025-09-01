szeptember 1., hétfő

Őszi meglepetés: mutatjuk, keddtől mennyivel tankolsz drágábban!

Harsányi Miklós
Fotó: Takács József

– A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal – számolt be hétfőn a holtankoljak.hu. –  A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor, így annak az ára nem változik. 

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 95-ös benzin: 592 Ft/liter, gázolaj: 595 Ft/liter. 

 

