Látványos átalakulás: őszi színekbe öltözött a Zselic-kertváros közösségi tere

A Zselic-kertvárosban is beköszöntött az ősz, s nemcsak a természetben, hanem a közösségi életben is: őszi színekbe öltözött a városrész közösségi tere. A Harangvirág buszmegálló mögötti közösségi tér őszi, szüreti díszekbe öltözött a napokban, a helyi képviselő Herczeg Attila támogatásával és a Zselic-kertváros önkéntes segítőinek Nagy Szilvia és Kovács Tibor, valamint a helyi közösség az aktív közreműködésével, derült ki a tájékoztatójukból.

A díszítés során a kora őszi hangulatot egy kis eső is „segítette”, de ez sem szegte a résztvevők kedvét, sőt, még inkább kiemelte az évszak varázsát. A szüreti motívumokkal gazdagon feldíszített tér nemcsak látványos lett, hanem méltó módon idézi meg a helyi hagyományokat is.

– Külön öröm, hogy a díszítőelemek jelentős része a helyi közösség felajánlásaiból származott, ami még inkább tükrözi az összefogás erejét és a közös értékek iránti elkötelezettséget – közölték.

Fotó: Zselic-kertváros önkéntes segítői

Látványos átalakulás: őszi színekbe öltözött Zselic-kertváros közösségi tere

A Zselic-kertvárosban élők számára az őszi betakarítás mindig is kiemelt jelentőségű. Szeptember 29-e, Borszűrő Szent Mihály napja hagyományosan a szüret kezdete, amikor országszerte vásárokat tartottak, és megkezdődött az őszi lakodalmak időszaka is. A mostani díszítés e hagyományok előtt tiszteleg, miközben lehetőséget teremt a közösség számára az együttlétre és az ünneplésre.

A szervezők bíznak benne, hogy a kezdeményezés hagyományt teremt, s a jövőben még több hasonló közösségi esemény színesíti majd Zselic-kertváros életét.