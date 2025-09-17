szeptember 17., szerda

Beköszöntött az ősz

25 perce

Látványos átalakulás: őszi színekbe öltözött a Zselic-kertváros közösségi tere

Címkék#Zselic-kertváros#évszak#motívumok

A szüreti motívumokkal gazdagon feldíszített tér nemcsak látványos lett. Őszi színekbe öltözött a Zselic-kertváros közösségi tere.

Harsányi Miklós

A Zselic-kertvárosban is beköszöntött az ősz, s nemcsak a természetben, hanem a közösségi életben is: őszi színekbe öltözött a városrész közösségi tere. A Harangvirág buszmegálló mögötti közösségi tér őszi, szüreti díszekbe öltözött a napokban, a helyi képviselő Herczeg Attila támogatásával és a Zselic-kertváros önkéntes segítőinek Nagy Szilvia és Kovács Tibor, valamint a helyi közösség az aktív közreműködésével, derült ki a tájékoztatójukból.
A díszítés során a kora őszi hangulatot egy kis eső is „segítette”, de ez sem szegte a résztvevők kedvét, sőt, még inkább kiemelte az évszak varázsát. A szüreti motívumokkal gazdagon feldíszített tér nemcsak látványos lett, hanem méltó módon idézi meg a helyi hagyományokat is. 
– Külön öröm, hogy a díszítőelemek jelentős része a helyi közösség felajánlásaiból származott, ami még inkább tükrözi az összefogás erejét és a közös értékek iránti elkötelezettséget – közölték. 

őszi színekben pompázik a kertváros
Itt van az ősz, itt van újra: őszi színek a Zselic kertvárosban 
Fotó: Zselic-kertváros önkéntes segítői

Látványos átalakulás: őszi színekbe öltözött Zselic-kertváros közösségi tere

  • A Zselic-kertvárosban élők számára az őszi betakarítás mindig is kiemelt jelentőségű. Szeptember 29-e, Borszűrő Szent Mihály napja hagyományosan a szüret kezdete, amikor országszerte vásárokat tartottak, és megkezdődött az őszi lakodalmak időszaka is. A mostani díszítés e hagyományok előtt tiszteleg, miközben lehetőséget teremt a közösség számára az együttlétre és az ünneplésre.
  • A szervezők bíznak benne, hogy a kezdeményezés hagyományt teremt, s a jövőben még több hasonló közösségi esemény színesíti majd Zselic-kertváros életét.
A szervezők bíznak benne, hogy a kezdeményezés hagyományt teremt
A szervezők bíznak benne, hogy a kezdeményezés hagyományt teremt
Fotó: Zselic-kertváros önkéntes segítői

 

 

 

