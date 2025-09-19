Amerikáig jutottak az osztálytársak, lesték róluk a híreket

Mi voltunk a bések! – mondták büszkén az osztálytársak, akik főként műszaki pályára mentek, reál osztály lévén. Kiss Zoltán volt az osztályfőnökük, a neves matematika-fizika tanár első osztálya volt az 56-os bé osztály.

Az egykori osztálytársak a kaposvári gimnázium kapujában

Az osztálytársak együtt élték át 56-ot

– Együtt éltük meg az 56-os eseményeket 14 évesen – emlékezett Varga József. – Élénken él bennem, amikor a szemben lévő épületről leverték a vörös csillagot. Izgultunk azokért az osztálytársainkért, akik nyugatra disszidáltak. Hallgattuk a rádiót, hogy hová jutottak. Volt, aki Amerikában kötött ki.

Varga József később kaposvári gyárigazgató lett, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke, és hozzátette: az alapokat ehhez a Táncsicsban kapta meg.

43-an kezdték meg a tanulmányaikat a Táncsics gimnáziumban, 40-en érettségiztek, és közülük általában 20-an jönnek el az érettségi találkozókra. Most 83 évesek. Akik Kaposváron maradtak, évente találkoznak.

– Sokat jelentett számomra a táncsisos lét, mi tovább akartunk tanulni, és jó iskola volt már akkor is, nem csalódtunk – mondta Völgyi Lajos, aki később az ercsi cukorgyárban dolgozott, és a ranglétrán magasra jutott, most Budapesten lakik.

– Kellemes emlékezni a fiatalságunkra – mondta a kaposvári Hajagos László, aki mérnöki diplomát szerzett, és ebben segítették a táncsicsos évek. – Az Ezredév utcában laktunk valamikor, és szinte a szomszédból jártam be az iskolába.

– Csak a legjobb emlékek jutnak az eszembe, és az a szerencse, hogy mindenre emlékszem – mondta nevetve Kis László. – Ami tegnap történt, arra nem mindig emlékszem, de a régi dolgokat napra pontosan fel tudom idézni. Később jól alakult a pályám, családos ember lettem, villamosmérnöki végzettségem van, de már 25 éve nyugdíjas vagyok, és Zselicszentpálon lakom.

