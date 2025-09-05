Ügyeskedők: már trükköznek az Otthon Start Programmal a lakáseladók, de a lebukás drága lesz

Szeptember elsején kezdődött az Otthon Start Program, a kormány kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt nyújtó támogatása. Ebben azok a házvásárló hiteligénylők vehetnek részt, akiknek az elmúlt 10 évben nem volt 15 millió forintnál nagyobb értékű és 50 százaléknál nagyobb arányú tulajdonrészük belterületi ingatlanban. Fontos feltétel ugyanakkor, hogy a legfeljebb 50 millió forintos hitelt csak olyan lakásra és házra lehet felvenni, melynek négyzetméterára nem haladja meg a 1,5 millió forintot, és míg lakásoknál a teljes ár nem lehet több 100 millió forintnál, addig a házaknál 150 millió forintnál maximálták a vételárat.

Az Otthon Start Programba minden eladó be akar férni Fotó: Nemeth Andras Peter

Az Otthon Start Programnál széles a trükkök tárháza

Országosan négy ingatlanból háromnál lehetne igényelni a hitelt, mert megfelelnek a feltételeknek, de azok az eladók sem akarnak hátrányba kerülni, akik kiszorulnak. Megindult tehát a trükközés, hogy beférjenek a plafon alá. Ennek érdekében olyan tételeket is túlárazva vesznek be a szerződésbe, mint külön a tároló, a kocsifelhajtó, a parkolóhely, berendezések és ingóságok – hogy az eladó is jól járjon, és a vevő is megkapja az áhított 3 százalékos hitelt. Sőt olyan módszer is tudomásunkra jutott, hogy más árat írnak be a szerződésbe, mint ami a valóság.

Vigyázat, ehhez nem árt tisztában lenni azzal, hogy még ha egy bank átengedi is a hitelünket, egy-egy szabálytalanság esetén azt utólag, a folyósítás után még mindig visszavonhatják. Ez nemcsak azzal járhat, hogy a jelenleg 6,5 százalékos jegybanki alapkamattal megnövelve követelhetik vissza a lakásra kifizetett vételárat, de felmerülhet több bűncselekmény gyanúja is, ami miatt a hatóságok büntetőeljárást is indíthatnak. A jogszabály alapján ugyanis az Otthon Start Programmal kapcsolatos ügyekben a NAV, a kormányhivatal, a rendőrség és az ügyészség is ellenőrizhet.

Az olcsóbb drága lehet a lebukással

– Sohasem érdemes trükközni, mert az olcsóbb a végén drága lesz – mondta kérdésünkre Boldizsár Balázs, egy kaposvári ingatlaniroda vezetője. – Mi ezeket a trükköket nem javasoljuk ügyfeleinknek, mert bármikor kontroll alá vehetik a szerződéseket, márpedig a pénzintézetek viszonylag szigorúan kezelik ezeket az ügyleteket. A döntés előtt komoly monitoring van, ezért ezek a trükkök jó eséllyel ki fognak ugrani, ami az adásvételt meghiúsíthatja, mert a bank elutasítja a hasonló kérelmeket.