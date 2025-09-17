szeptember 17., szerda

Osztálytalálkozó

50 év után újra összeállt a csapat

Címkék#rendezvény#Németország#építészmérnök

Harsányi Miklós

A kaposvári Bartók Béla Általános Iskola 1975-ben végzett 8/B osztályának 50 éves osztálytalálkozóját tartották meg a hétvégén.
– Ötven éve 38-an végeztünk, s most 19 egykori diák továbbá családtagok jöttek el a rendezvényünkre – mondta kedden Illés László, az osztály egyik tagja. – Négy osztálytársunk elhunyt, róluk és volt tanárainkról is megemlékeztünk, akik közül ketten élnek. Nagyon jól sikerült az osztálytalálkozó, melynek a főszervezője Benke Róbertné volt.
Orvos, építészmérnök, autókereskedő, buszsofőr és kereskedő is van a csapatban, a résztvevők többek  Kaposvárról, Nagybajomból, Budapestről érkeztek, de van, aki  külföldön – Németország, Skócia – él. S eldőlt: innentől kezdve évente szeretnének találkozni, legközelebb 2026 szeptember elején jön össze a csapat. 

 

