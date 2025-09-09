Nagy teher óvodakezdés is: több száz rászoruló kisgyerek kapott csomagot Kaposváron

Az iskolakezdés mellett az óvodakezdés is komoly anyagi terhet jelent a rászoruló családoknak. Kedden 50 csomagot osztottak ki az Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából a kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházban. A csomag tartalma olyan tisztálkódószerekből állt, mint fogkefe, fogkrém, zsebkendő, nedves törlőkendő, fésű, továbbá foglalkozásokon használt rajzeszközök, mint vízfesték, színes ceruza, gyurma, zsírkréta, illetve váltócipőt, ruhát és óvodai ágyneműt is kaptak a gyerekek. A tárgyak megkönnyítik a beszoktatást, és segítenek abban, hogy a gyerekek biztonságban érezhessék magukat.

Az óvodakezdéshez meglepetéscsomag járt

Az óvodakezdésben segít a segélyszervezet

Ragoncsa Csillának négy gyermeke van, kettő óvodás és kettő iskolás korú, számukra mérhetetlen segítség a mostani támogatás, mert csak drágán tudná megvásárolni az óvodakezdéshez használt holmikat. Így viszont tudnak spórolni, állította.

A Biztos Kezdet Gyerekházban mindenben igyekeznek segíteni, az öt éves fiát az iskolakezdésre készítik fel, és ez is előnyt jelent, mondta Fila Kinga, aki kétgyermekes édesanya.

Országosan 500 csomagot állított össze az Ökumenikus Segélyszervezet, ebből 287 csomag somogyi gyerekeknek jutott, Kaposváron kívül Kastélyosdombóra, Kürtöspusztára, Drávagárdonyba, Somogyfajszra, Rinyaszentkirályra, Görgetegre, Iharosba, Iharosberénybe és Lakócsára.

– A segítség nem csupán tárgyi adomány, hanem kapaszkodó és bátorítás a családok számára – mondta Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója. – Nemcsak iskolai és óvodai évkezdetkor állunk a családok mellett, hanem egész évben segítjük őket fejlesztő foglalkozásokkal, közösségi élményekkel és személyre szabott támogatásokkal. Mindezzel azt igyekezünk elérni, hogy a legkisebb gyerekek is ugyanolyan eséllyel indulhassanak az életben.