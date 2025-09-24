Az édes élet vonzza a diákokat: telt ház a Kaposvár Arénában – ilyen volt a pályaorientációs nap

Huszonnegyedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató, amit ezúttal is a Somogy Vármegyei Kormányhivatal szervezett meg. Az pályaválasztási esemény célja, hogy a 13–14 éves diákokat közelebb hozza a továbbtanulási lehetőségekhez, átfogó képet nyújtva számukra a vármegye oktatási és szakmai kínálatáról.

Pályaválasztás a jövőd első lépése, találd meg a hozzád illő szakmát

Fotó: Muzslay Péter

A kétnapos rendezvényre szerdán kezdődött és csütörtök délutánig tart a Kaposvár Arénában. A kiállítás ünnepélyes megnyitóján köszöntőt mondott Neszményi Zsolt, Somogy vármegye főispánja, Gelencsér Attila, országgyűlési képviselő, Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere, valamint Tardi Tamás Ákos, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Pályaválasztási standoknál tájékozódhattak a diákok

– A Fino-Food Kft. és a Bos-Frucht Agrárszövetkezet képviseletében vagyunk jelen, hogy bemutassuk cégünket és népszerűsítsük magunkat a diákok körében. A közeljövőben vegán termékeinkkel jelentkezünk a piacon, de már most is hoztunk ízelítőként néhányat a meglévőkből azoknak, akik esetleg még nem ismerik őket – nyilatkozta Visnyei Zoltán, HR generalista.

Hozzátett: emellett kétféle sajtot is hoztunk most kóstolásra a látogatóknak. Bemutattunk poharas krémdesszerteket, melyek szintén vegán termékek, és van egy szerencsekerék játékunk is, ahol további ajándékokat lehet nyerni. Cégünknél lehetőség van növénytermesztés és állattenyésztés területén tanuló diákok számára szakmai gyakorlat elvégzésére. Emellett a Fino-Food várja azon diákokat is, akik nyáron diákmunkával szeretnének pénzt keresni.

Rengeteg érdeklődő vett részt a rendezvényen

Fotó: Muzslay Péter

A Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskolában szakképző technikus képzés keretében van lehetőség szakmát tanulni.

– A képzéseink között találhatóak 3 és 5 éves programok is, valamint esti képzés is elérhető. Az esti képzés keretében a cukrász szakma egy év alatt elsajátítható. Ennél nincs külső gyakorlat, helyette intenzív belső gyakorlati képzés folyik, amely során a felnőtt tanulók mélyrehatóan elsajátítják a cukrász szakma fortélyait. A képzés végén ágazati vizsgát kell tenniük, továbbá portfóliót készítenek, és négy különböző terméket mutatnak be vizsgaként – mondta Mihájlovits Róbert, mestercukrász.

– Minden érdeklődő fiatalnak bátran ajánlom ezt a szakmát, hiszen rengeteg lehetőség és kreatív kihívás rejlik benne. Kiemelten keressük a tehetséges jelentkezőket, akiknek lehetőségük nyílik részt venni különféle versenyeken is, ahol országos szinten is megmérettethetik magukat. Somogy megyében számos kiváló cukrászda működik, ahol a hagyományos sütemények mellett az országtorták is megjelennek. A Balaton-part kiemelt szerepet tölt be gasztronómiában – tette hozzá.

Szabó Luca az iskola tanulója elmondta, hogy 2022-ben kezdte a képzést, mert nagyon érdekelte ez a szakma, főként a benne rejlő kreativitás miatt. Már több versenyen is részt vett, ahol arany minősítést szerzett. Mindenképpen szeretne ebben a szakmában maradni, továbbtanulásban is gondolkodik, egy nap szeretne saját cukrászdát nyitni.