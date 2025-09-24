Pályazár az M7-esen, figyelmeztetést adott ki az autópályakezelő

Szombatról vasárnapra virradóra pályazár lesz érvényben az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében a Budapest felé vezető oldalon, számolt be szerdán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.

Újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.

A biztonságos munkavégzés érdekében 2025. 09. 27-én 23:59 és 09. 28. 12:00 között lezárjuk az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.

Hogy miért ebben az időben zárják a pályát? Ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre, a forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.

– A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra tereljük, az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet – közölték.