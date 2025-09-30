szeptember 30., kedd

Parkolókat zárnak le Kaposváron

Befejeződik a Bajcsy-Zsilinszky utca közmű rekonstrukciója, megkapja végleges felfestését az új aszfalt Kaposváron.

Pénteken parkolókat zárnak le Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utca, Ezredév és Szent Imre utca közötti szakaszán, hogy az úthelyreállítási munkálatoknál elvégezzék az utolsó simításokat. Október 3-án 18:00 órától az E.ON közműrekonstrukciót végző kivitelezője tájékoztatása szerint útburkolati jeleket fognak felfesteni az újonnan lerakott aszfaltra. A munkálatok ideje alatt a forgalmat átengedik, 23:00 órától pedig a forgalmat osztott pályán fogják biztosítani. 

 

