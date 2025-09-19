1 órája
Gólyalábasok foglalták el a Vaszary Parkot, megnyílt a Parkszínházi fesztivál
Elfoglalták az utcaszínházi produkciók a kaposvári Vaszary parkot. Gólyalábasokkal, afrikai zenével és árnyszínházzal nyílt meg a Parkszínházi fesztivál péntek délután.
Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 16. évadát a BábSzínTér szeptember 19-21 között a kaposvári Vaszary parkban. A nemzetközi fesztiválra 4 országból érkeztek a szakma legelismertebb előadói.
Megnyílt a parkszínház
A megnyitó afrikai népzenével és jazz dallamokkal kezdődött. Egy nyitott platójú, sárga kisteherautón ülve szaxofonon játszott Vázsonyi János, és marokkói zenésztársa, Szaid, aki egy tevebőrbe kötött, ősi húros hangszert szólaltatott meg.
– A Vaszary park egész területét beborítottuk játékokkal, kis színpadokkal, lesz itt móka, derű és kacagás bőven! – köszöntötte a közönséget Pályi János bábművész, a Bábszíntér vezetője, aki hozzátette: babaszuszogó és bábkészítő műhelyük is van, és pénteken este 9-ig árnyszínház várja az érdeklődőket.
Nemzetközi Parkszínház Fesztivál KaposváronFotók: Muzslay Péter
Ha az egész 2025-ös évet vesszük, sikerült olyan rendezvényeket Kaposvárra hozni, amelyek maradandó élményeket tudtak szerezni a nézőknek, és igaz ez minden korosztályra, mondta a megnyitón Pintér Rómeó alpolgármester, aki szerint a mostani parkszínház ünnep a város teljes közösségének, hiszen a gyerekeknek szerez örömöt azzal, ahogyan megnyitja új évadát a Bábszíntér egy nemzetközi fesztivál keretében. A bábszínházi produkciók mellett remek kikapcsolódási lehetőségek, játékok és kísérő műsorok várják a családokat.