Gólyalábasok foglalták el a Vaszary Parkot, megnyílt a Parkszínházi fesztivál

Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 16. évadát a BábSzínTér szeptember 19-21 között a kaposvári Vaszary parkban. A nemzetközi fesztiválra 4 országból érkeztek a szakma legelismertebb előadói.

Parkszínház a Vaszary parkban

Megnyílt a parkszínház

A megnyitó afrikai népzenével és jazz dallamokkal kezdődött. Egy nyitott platójú, sárga kisteherautón ülve szaxofonon játszott Vázsonyi János, és marokkói zenésztársa, Szaid, aki egy tevebőrbe kötött, ősi húros hangszert szólaltatott meg.

– A Vaszary park egész területét beborítottuk játékokkal, kis színpadokkal, lesz itt móka, derű és kacagás bőven! – köszöntötte a közönséget Pályi János bábművész, a Bábszíntér vezetője, aki hozzátette: babaszuszogó és bábkészítő műhelyük is van, és pénteken este 9-ig árnyszínház várja az érdeklődőket.