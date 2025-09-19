szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videó

1 órája

Gólyalábasok foglalták el a Vaszary Parkot, megnyílt a Parkszínházi fesztivál

Címkék#gyerek#bábszíntér#játék

Elfoglalták az utcaszínházi produkciók a kaposvári Vaszary parkot. Gólyalábasokkal, afrikai zenével és árnyszínházzal nyílt meg a Parkszínházi fesztivál péntek délután.

Kovács Gábor László
Gólyalábasok foglalták el a Vaszary Parkot, megnyílt a Parkszínházi fesztivál

Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 16. évadát a BábSzínTér szeptember 19-21 között a kaposvári Vaszary parkban. A nemzetközi fesztiválra 4 országból érkeztek a szakma legelismertebb előadói. 

Parkszínház a Vaszary parkban
Parkszínház a Vaszary parkban

Megnyílt a parkszínház

 

A megnyitó afrikai népzenével és jazz dallamokkal kezdődött. Egy nyitott platójú, sárga kisteherautón ülve szaxofonon játszott Vázsonyi János, és marokkói zenésztársa, Szaid, aki egy tevebőrbe kötött, ősi húros hangszert szólaltatott meg.

– A Vaszary park egész területét beborítottuk játékokkal, kis színpadokkal, lesz itt móka, derű és kacagás bőven! – köszöntötte a közönséget Pályi János bábművész, a Bábszíntér vezetője, aki hozzátette: babaszuszogó és bábkészítő műhelyük is van, és pénteken este 9-ig árnyszínház várja az érdeklődőket.

Nemzetközi Parkszínház Fesztivál Kaposváron

Fotók: Muzslay Péter

 

Ha az egész 2025-ös évet vesszük, sikerült olyan rendezvényeket Kaposvárra hozni, amelyek maradandó élményeket tudtak szerezni a nézőknek, és igaz ez minden korosztályra, mondta a megnyitón Pintér Rómeó alpolgármester, aki szerint a mostani parkszínház ünnep a város teljes közösségének, hiszen a gyerekeknek szerez örömöt azzal, ahogyan megnyitja új évadát a Bábszíntér egy nemzetközi fesztivál keretében. A bábszínházi produkciók mellett remek kikapcsolódási lehetőségek, játékok és kísérő műsorok várják a családokat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu