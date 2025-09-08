19 perce
Fullasztó helyzet: tombolnak a pollenek, Kaposváron extrém magas a koncentráció
Kaposváron extrém magas a parlagfű pollenkoncentráció, az erre érzékenyek számára ez most a szezon legnehezebb időszaka. A parlagfű allergiásoknál erős tüneteket válthat ki, ezért fontos a pollen-előrejelzés követése és a megelőző óvintézkedések betartása.
A parlagfű pollenkoncentrációja Somogyban és Kaposváron is nagyon magas, az adatok egyenesen riasztóak. A parlagfű miatt az allergiások most különösen erős panaszokra számíthatnak, mutatjuk az adatokat.
Tart a parlagfű csúcsszezon: egyre súlyosabb panaszokat okozhat a pollen
A parlagfű pollenszezon csúcsidőszaka zajlik, az ország több pontján extrém magas koncentráció is mérhető, köztük Kaposváron is.
A következő napokban előrejelzett nyárias időjárás kedvez a pollenszóródásnak, ezért a parlagfű virágpor mennyisége tartósan magas marad. Bár helyenként előfordulhatnak zivatarok, a hozzájuk kapcsolódó szélerősödés miatt az allergiás tünetek hirtelen felerősödhetnek. Fontos tanács: zivatarok közelében érdemes csukva tartani az ablakokat.
Allergiás tünetek és teendők
A parlagfűre érzékenyeknél erős panaszok jelentkezhetnek, mint például:
- orrfolyás
- tüsszögés
- szemviszketés
- könnyezés
A tünetek enyhítése érdekében ajánlott a megfelelő gyógyszerek alkalmazása, szükség esetén pedig a szakorvosi konzultáció.
A tavalyi csúcsszezonban Győrbíró László, a balatonföldvári patika vezetője arról számolt be nekünk, hogy szinte nincs olyan nap, amikor ne keresnének náluk vény nélküli gyógyszert vagy orrspray-t parlagfű-allergia miatt. Elmondása szerint a legtöbb allergiás pontosan tudja, mit szeretne kiváltani, az antihisztaminokból széles a választék, és készlethiány sincs. Kiemelte: érdemes az erős pollenkoncentráció előtt elkezdeni az antihisztamin-készítmények szedését.
Hivatalos ajánlások
Az NNGYK arra hívja fel a figyelmet, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a pollen-előrejelzést, és vegyék figyelembe a honlapon elérhető tanácsokat a tünetek csökkentése érdekében.