szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

58 perce

Ilyen kenyeret soha többet nem eszel: kígyózó sorban álltak az emberek a pékségnél, ami nem nyit ki többé

Címkék#Pojtner Attila#termék#kenyér#pékáru

Sorba álltak az emberek az utolsó szombati sütésért. Ilyen kenyeret soha többet nem eszel, búcsúzik a kaposvári pékség.

Kovács Gábor László

A Sávház melletti mintaboltban már hajnalban sokan eljöttek a Pojtner pékség utolsó hétvégi sütéséért. Van, aki a szokásos adagjának a három-négyszeresét kérte, megpróbáltak bespájzolni, sőt lefagyasztani is a Pojtner pékáruból. 

A Pojtner pékség utolsó szombati sütése
A Pojtner pékség utolsó szombati sütése

Sorban álltak a vevők az utolsó sütésért a pékségnél 

– A vevők velem együtt sírnak, mert van, aki évtizedek óta idejár, és én is 30 éve itt dolgozom – mondta könnyeivel küszködve Orbán Sándorné, aki nyugdíjas eladóként dolgozott a mintaboltban. – Nálunk mindig kenyérízű kenyér volt, nem felfújt, adalékos. Kovásszal készült, akár egy hétig is fogyasztható, sokáig eláll. Egy vevőnk mesélte, hogy 2-3 éves kora óta ezt a pékárut eszi. Vidékről, Szennából, Kaposfüredről de még a Balaton-partról is érkeztek vásárlóink.

Gyorsan elfogyott minden
Gyorsan elfogyott minden 

A vevők utoljára vitték a pékárut 

– Szíven ütött, hogy bezárnak, hiányozni fognak – mondta Vajna Éva. – Közel lakom, ha bevásárolni megyek, először mindig ide jöttem. 

Tönköly kenyeret és kuglófot vitt a következő vevő. 

– Az ár és a minőség miatt szerettem itt vásárolni, a teljes kiőrlésű pékárut keresem – mondta Szabó István. – Nem biztos hogy a multikhoz pártolok majd ezentúl, de enni kell. 

– Nagyon sajnálom, mert szerettük a termékeiket, nem is tudom, hogy mivel váltjuk majd ki –mondta Szalai Lászlóné. – Elég váratlanul ért a hír, hogy bezárnak, mert hetente kétszer legalább itt vásároltunk.   

Pojtner Attila Fotó: Muzslay Péter
Pojtner Attila Fotó: Muzslay Péter

 A pékség előtt is hatalmas volt a sor 

Három pozsonyi kiflit kért egy mentőknél dolgozó nő, aki éppen műszakba sietett. A Pojtner pékség Kossuth Lajos utcai boltja előtt is hatalmas volt a sor, főként idősek és középkorúak jöttek az utolsó szombati sütésért. 

– Egy az, hogy olcsóbb, a másik meg az, hogy olyan az íze, mint a régi időkben a kenyérnek – sorolta érveit a pékség termékei mellett Tarr Károly, aki nyugdíjasként még dolgozik. – Nem sok másfajta kenyeret tartok elfogadhatónak.   

Három generáción át működött a pékség

Kaposvár legrégebbi péksége 1945 óta működik. A 3 generáción át üzemelő családi vállalkozás még mindig a hagyományos eljárással készíti termékeit. A 78 éves Pojtner János a sonline.hunak elmondta: a fiával úgy döntöttek, hogy családi és egészségügyi okokból októbertől bezárják a pékséget, mert családi vállalkozásként jelenleg nem tudják folytatni a munkát.

– Ünnepi menüt csináltunk – nézett végig a termékeken, az utolsó hétvégi sütésen Pojtner Attila. – Meglátjuk, hogy ki tudunk-e nyitni később... 

A városban először nekik volt forgókemencéjük, valaha 8-10 ember is dolgozott náluk, de most 80 év után bezár a pékség. 

– A második világháború után nagyapám volt az első, aki kiváltotta az ipart – idézte fel Pojtner Attila. – A Rákosi-rendszerben nem engedték dolgozni, mint maszek pék, ezért elment a kenyérgyárba. Később a Zrínyi utcában bérelt egy házat és újrakezdte. Nem volt könnyű munka 2-3 mázsa kenyeret dagasztani kézzel..  


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu