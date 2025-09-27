Ilyen kenyeret soha többet nem eszel: kígyózó sorban álltak az emberek a pékségnél, ami nem nyit ki többé

A Sávház melletti mintaboltban már hajnalban sokan eljöttek a Pojtner pékség utolsó hétvégi sütéséért. Van, aki a szokásos adagjának a három-négyszeresét kérte, megpróbáltak bespájzolni, sőt lefagyasztani is a Pojtner pékáruból.

A Pojtner pékség utolsó szombati sütése

Sorban álltak a vevők az utolsó sütésért a pékségnél

– A vevők velem együtt sírnak, mert van, aki évtizedek óta idejár, és én is 30 éve itt dolgozom – mondta könnyeivel küszködve Orbán Sándorné, aki nyugdíjas eladóként dolgozott a mintaboltban. – Nálunk mindig kenyérízű kenyér volt, nem felfújt, adalékos. Kovásszal készült, akár egy hétig is fogyasztható, sokáig eláll. Egy vevőnk mesélte, hogy 2-3 éves kora óta ezt a pékárut eszi. Vidékről, Szennából, Kaposfüredről de még a Balaton-partról is érkeztek vásárlóink.

Gyorsan elfogyott minden

A vevők utoljára vitték a pékárut

– Szíven ütött, hogy bezárnak, hiányozni fognak – mondta Vajna Éva. – Közel lakom, ha bevásárolni megyek, először mindig ide jöttem.

Tönköly kenyeret és kuglófot vitt a következő vevő.

– Az ár és a minőség miatt szerettem itt vásárolni, a teljes kiőrlésű pékárut keresem – mondta Szabó István. – Nem biztos hogy a multikhoz pártolok majd ezentúl, de enni kell.

– Nagyon sajnálom, mert szerettük a termékeiket, nem is tudom, hogy mivel váltjuk majd ki –mondta Szalai Lászlóné. – Elég váratlanul ért a hír, hogy bezárnak, mert hetente kétszer legalább itt vásároltunk.

Pojtner Attila Fotó: Muzslay Péter

A pékség előtt is hatalmas volt a sor

Három pozsonyi kiflit kért egy mentőknél dolgozó nő, aki éppen műszakba sietett. A Pojtner pékség Kossuth Lajos utcai boltja előtt is hatalmas volt a sor, főként idősek és középkorúak jöttek az utolsó szombati sütésért.

– Egy az, hogy olcsóbb, a másik meg az, hogy olyan az íze, mint a régi időkben a kenyérnek – sorolta érveit a pékség termékei mellett Tarr Károly, aki nyugdíjasként még dolgozik. – Nem sok másfajta kenyeret tartok elfogadhatónak.

Három generáción át működött a pékség

Kaposvár legrégebbi péksége 1945 óta működik. A 3 generáción át üzemelő családi vállalkozás még mindig a hagyományos eljárással készíti termékeit. A 78 éves Pojtner János a sonline.hunak elmondta: a fiával úgy döntöttek, hogy családi és egészségügyi okokból októbertől bezárják a pékséget, mert családi vállalkozásként jelenleg nem tudják folytatni a munkát.