Felszívódnak a záporok pénteken

Mintha itt maradt volna a nyár: napsütéses idő várható pénteken, zápor csak kevés helyen fordulhat elő. A hét utolsó munkanapján a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. A hétvége összességében is kellemes időjárást hozhat.

Pénteken kellemes nyári idő várható Fotó: Shutterstock

A pénteki időjárás

Pénteken a rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomolyfelhős, napos idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12, 18 fok között várható, de az északi völgyekben 10, 11 fok is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. A hét utolsó munkanapjára a Hungaromet nem adott ki figyelmeztetést.