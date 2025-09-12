2 órája
Felszívódnak a záporok pénteken
Esőmentes nap vár ránk. Pénteken felszívódnak a záporok.
Fotó: Shutterstock
Mintha itt maradt volna a nyár: napsütéses idő várható pénteken, zápor csak kevés helyen fordulhat elő. A hét utolsó munkanapján a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. A hétvége összességében is kellemes időjárást hozhat.
A pénteki időjárás
Pénteken a rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomolyfelhős, napos idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12, 18 fok között várható, de az északi völgyekben 10, 11 fok is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. A hét utolsó munkanapjára a Hungaromet nem adott ki figyelmeztetést.