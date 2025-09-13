szeptember 13., szombat

Kincs a zsebben

Erre a 200 forintosra vadásznak - most nézz a tárcádba, nálad is lehet!

Egyes pénzérmék a névértéküknél jóval többet érnek. Pénz és szerencse: a gyűjtők jelenleg épp erre a pénzérmére vadásznak.

Harsányi Miklós

Egy különleges küllemű 200 forintos tartja éppen lázban a netező közönséget, az értékes pénzérmét kutatva érdemes belekukkantanod a pénztárcádba – vannak olyan gyűjtők, akik ezt a példányt kívánják megszerezni, bizony, ez a pénz sokak kíváncsiságát felkeltheti.

Pénz és szerencse: vannak olyan gyűjtők, akik ezt a példányt kívánják megszerezni

 

Értékes példányok numizmatika, sérült és ép pénzek, kis példányszámú címletek 

Egyes pénzek, mint az alábbi videón is látható érme, értékük sokszorosát érik. A numizmatikával foglalkozók számára a kis példányszámú címletek, a sérült vagy éppen teljesen ép pénzek jelentőséggel bírnak. 

 

Pénz és szerencse: erre a 200 forintosra vadásznak a gyűjtők 

A 2009-ben kiadott 200 forintos pénzérmék között akadnak hibás veretek, tájékoztat a TikTokon a g72numizmatika csatornája. Az érme különlegessége, hogy még forgalomban van belőle több példány, így akár nálad is lehet belőle otthon. 

Az említett példány úgynevezett hosszú vízvonalas érme, azaz a rajta szereplő harmadik hullám egyben van, pedig alapvetően két különálló minta lenne. A jelenlegi ismeretek szerint 1200 darabról tudják, hogy verdehibával készült a fentihez hasonló kialakításban. 

 

Somogyban is fellelhető ebből egy-egy ilyen példány

  • Hencz János, a Somogy Megyei Éremgyűjtő Egyesület (SMÉE) elnöke szerint ennek a 200 forintosnak az értéke 5-10 ezer forint között lehet. Csütörtökön érdeklődésünkre elmondta:  egy szombathelyi gyűjtőnél a közelmúltban látott már ilyen pénzérmét, s  elképzelhetőnek tartja, hogy  Somogyban is fellelhető ebből egy-egy  példány. 
  • – Verdehibás veretről van szó, s ebből kevés van – folytatta az SMÉE kaposvári vezetője. – Technikai probléma okozhatta a gondot, de papírpénzeknél is előfordulhat hasonló helyzet,  festékhiba jelenthet problémát vagy az, ha elcsúszik a nyomat.  Van, aki eleve hibás pénzeket gyűjt, mely iránt váltakozó a  kereslet.
@g72numizmatika Zöld papír 200-as! Neked is van félretéve?? Viszont van közte ami aranyat ér!! Tudtad???? Nézd meg a videót most! Egy megosztást megér!😁 #forint #pénz #retro #magyartiktokker #magyartiktok #numismatik #magyartiktok🇭🇺 #magyarorszag🇭🇺 #coin #numizmatika #magyarorszag #tiktokmagyarország #magyartiktokker ♬ O Multiverso - Leonardo Travensoli

 

 

