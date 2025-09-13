25 perce
Erre a 200 forintosra vadásznak - most nézz a tárcádba, nálad is lehet!
Egyes pénzérmék a névértéküknél jóval többet érnek. Pénz és szerencse: a gyűjtők jelenleg épp erre a pénzérmére vadásznak.
Egy különleges küllemű 200 forintos tartja éppen lázban a netező közönséget, az értékes pénzérmét kutatva érdemes belekukkantanod a pénztárcádba – vannak olyan gyűjtők, akik ezt a példányt kívánják megszerezni, bizony, ez a pénz sokak kíváncsiságát felkeltheti.
Értékes példányok numizmatika, sérült és ép pénzek, kis példányszámú címletek
Egyes pénzek, mint az alábbi videón is látható érme, értékük sokszorosát érik. A numizmatikával foglalkozók számára a kis példányszámú címletek, a sérült vagy éppen teljesen ép pénzek jelentőséggel bírnak.
Pénz és szerencse: erre a 200 forintosra vadásznak a gyűjtők
A 2009-ben kiadott 200 forintos pénzérmék között akadnak hibás veretek, tájékoztat a TikTokon a g72numizmatika csatornája. Az érme különlegessége, hogy még forgalomban van belőle több példány, így akár nálad is lehet belőle otthon.
Az említett példány úgynevezett hosszú vízvonalas érme, azaz a rajta szereplő harmadik hullám egyben van, pedig alapvetően két különálló minta lenne. A jelenlegi ismeretek szerint 1200 darabról tudják, hogy verdehibával készült a fentihez hasonló kialakításban.
Somogyban is fellelhető ebből egy-egy ilyen példány
- Hencz János, a Somogy Megyei Éremgyűjtő Egyesület (SMÉE) elnöke szerint ennek a 200 forintosnak az értéke 5-10 ezer forint között lehet. Csütörtökön érdeklődésünkre elmondta: egy szombathelyi gyűjtőnél a közelmúltban látott már ilyen pénzérmét, s elképzelhetőnek tartja, hogy Somogyban is fellelhető ebből egy-egy példány.
- – Verdehibás veretről van szó, s ebből kevés van – folytatta az SMÉE kaposvári vezetője. – Technikai probléma okozhatta a gondot, de papírpénzeknél is előfordulhat hasonló helyzet, festékhiba jelenthet problémát vagy az, ha elcsúszik a nyomat. Van, aki eleve hibás pénzeket gyűjt, mely iránt váltakozó a kereslet.