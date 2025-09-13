Erre a 200 forintosra vadásznak - most nézz a tárcádba, nálad is lehet!

Egy különleges küllemű 200 forintos tartja éppen lázban a netező közönséget, az értékes pénzérmét kutatva érdemes belekukkantanod a pénztárcádba – vannak olyan gyűjtők, akik ezt a példányt kívánják megszerezni, bizony, ez a pénz sokak kíváncsiságát felkeltheti.

Pénz és szerencse: vannak olyan gyűjtők, akik ezt a példányt kívánják megszerezni

Értékes példányok numizmatika, sérült és ép pénzek, kis példányszámú címletek

Egyes pénzek, mint az alábbi videón is látható érme, értékük sokszorosát érik. A numizmatikával foglalkozók számára a kis példányszámú címletek, a sérült vagy éppen teljesen ép pénzek jelentőséggel bírnak.

A 2009-ben kiadott 200 forintos pénzérmék között akadnak hibás veretek, tájékoztat a TikTokon a g72numizmatika csatornája. Az érme különlegessége, hogy még forgalomban van belőle több példány, így akár nálad is lehet belőle otthon.

Az említett példány úgynevezett hosszú vízvonalas érme, azaz a rajta szereplő harmadik hullám egyben van, pedig alapvetően két különálló minta lenne. A jelenlegi ismeretek szerint 1200 darabról tudják, hogy verdehibával készült a fentihez hasonló kialakításban.

Somogyban is fellelhető ebből egy-egy ilyen példány