Pénzmúzeumban jártak a barcsi diákok

A Dráva Völgy Technikum és Gimnázium 11. ügyvitel osztály diákjai szakmai tanulmányi kirándulás keretében ellátogatottak a Magyar Pénzmúzeumba, ahol interaktív módon ismerhették meg a pénz történetét és működését. A tanulók különféle kiállításokat tekintettek meg, és kipróbálhatták a múzeum digitális játékait is. Megtudták, hogyan készül a forint, miként működik a tőzsde, és mi mindent befolyásol a pénz a gazdaságban.