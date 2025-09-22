szeptember 22., hétfő

Barcs

6 órája

Pénzmúzeumban jártak a barcsi diákok

Címkék#Dráva Völgy Technikum és Gimnázium#Magyar Pénzmúzeum#diák#játék

Harsányi Miklós

A Dráva Völgy Technikum és Gimnázium 11. ügyvitel osztály diákjai szakmai tanulmányi kirándulás keretében ellátogatottak a Magyar Pénzmúzeumba, ahol interaktív módon ismerhették meg a pénz történetét és működését. A tanulók különféle kiállításokat tekintettek meg, és kipróbálhatták a múzeum digitális játékait is. Megtudták, hogyan készül a forint, miként működik a tőzsde, és mi mindent befolyásol a pénz a gazdaságban.

