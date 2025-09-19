szeptember 19., péntek

Versenysiker

2 órája

Ha ebbe a suliba jársz, nem lesznek pénzügyi gondjaid - Kaposvári diák és tanár tarolt a Pénzmesterek versenyen

Címkék#diák#iskola#tanár#Pénzmesterek

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) idén hetedik alkalommal rendezte meg a középiskolások körében népszerű Pénzmesterek vetélkedőt, amelynek összdíjazása 3 millió forint volt. Somogy büszkesége, a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum, diákja, Halog Emília a pénzügyi ismeretek kategóriában dobogós helyezést érte el, az iskola pedig a legeredményesebb vidéki intézmény díját nyerte el.

Bodor Nikolett
Az iskola tanára, Krammer Kármen az ország legtöbb versenyzőt felkészítő pedagógusaként részesült elismerésben. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) 2019-ben indította el azt a vetélkedőt, amely a középiskolások pénzügyi tudatosságának fejlesztését célozza. Az elmúlt évek során több mint 10 000 diák kapcsolódott be a játékba, és idén is több ezren vettek részt a megmérettetésen. A döntőben tíz középiskola tanulói mérték össze tudásukat, közülük négy versenyző teljes, 100%-os eredményt ért el. Összesen 18 diák, 3 felkészítő tanár és 3 iskola kapott elismerést. A nagylelkű szponzorok támogatásával összesen 35 díjat osztottak ki. A díjátadóra a Nemzetgazdasági Minisztériumban került sor, ahol a diákok mellett a felkészítő pedagógusok és az iskolák képviselői is átvehették az okleveleket. A verseny főtámogatói 2025-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) voltak, a fővédnöki tisztet pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter töltötte be.

Kaposvári diákok vettek részt a pénzügyi versenyen
A 2025-ös verseny országos győztese Szili Magda lett, aki a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumot képviselte. Második helyen Nyul Evelin végzett a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumból (Kőszeg), a harmadik helyet pedig szintén a Jurisich Miklós Gimnázium versenyzője, Macsinga Ákos szerezte meg. Az összpontszám alapján a legeredményesebb iskola a budapesti BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum lett, míg a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum érdemelte ki az év legeredményesebb vidéki intézménye címet. A legdinamikusabban fejlődő új iskola díját a fővárosi BGSZC II. Rákóczi Ferenc Technikum kapta, melyből érkezett a legtöbb új versenyző.

 

Somogyi sikerek a pénzügyi ismeretek országos döntőjében

– A versenyre való felkészítés egyáltalán nem egyszerű feladat, mivel rendkívül szerteágazóak a kérdéskörök. Tulajdonképpen úgy lehet a leghatékonyabban felkészülni, ha végignézzük az előző évek feladatsorait, és ezek alapján célzottan készülünk a tanulókkal. Ez a megmérettetés klasszikusan olyan típusú verseny, amely nem a hagyományos tananyagot kéri számon – fogalmazott Pintér Zoltán, a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum felkészítőtanára.
Félig általános, félig specifikus, a mindennapi gazdasági és társadalmi élethez kapcsolódó témák jelennek meg benne, olyanok is, amelyek még a szakmai vizsgákon sem feltétlenül szerepelnek. Éppen ezért egyértelműen külön felkészülést igényel, mert ha valaki enélkül vág neki, gyakorlatilag csak tippelni tud. A felkészülés lényege, hogy kilépjünk a hagyományos tananyag keretei közül, és olyan témakörökkel is foglalkozzunk a diákokkal, amelyek a normál képzés során nem kerülnek elő – tette hozzá.

 

  • A legtöbb diákot felkészítő tanári díjat Krammer Kármen (Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum) vehette át, míg a verseny eddigi történetének legeredményesebb pedagógusa Kiss Zoltán (Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg) lett. A verseny győztesét felkészítő tanárnak járó elismerést Rinfel Mónika (Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg) kapta meg.

– A Pénzmesterek vetélkedő révén évről évre sikerül egyik legfontosabb célunkat megvalósítani: ráébreszteni a fiatalokat arra, hogy az öngondoskodást és a pénzügyi tudatosság fejlesztését nem lehet elég korán elkezdeni. A verseny játékos formában nyújt alapvető, mindennapokban is jól használható tudást, amely nemcsak a diákok, hanem családjaik számára is értékes” – emelte ki a díjátadón Dr. Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.

 

Különdíjak:

Pénzügyi ismeretek kategória:

•            Nagy Bálint (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 1. hely

•            Antal Katalin (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 2. hely

•            Halog Emília (Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum) – 3. hely

Tőzsde kategória:

•            Macsinga Ákos (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 1. hely

•            Vincze Emma (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 2. hely

•            Kolozsvári Vilmos (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 3. hely

Nyugdíjpénztár kategória:

•            Molnár Eszter Sára (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 1. hely

•            Szili Magda (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 2. hely

•            Giczi Lilien (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 3. hely

Egészségpénztár kategória:

•            Somogyi Sára Gréta (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 1. hely

•            Táncsics Mandel (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 2. hely

•            Ozsváth Panka (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 3. hely

Esszéíró verseny („Stabil befektetés” témában):

•            Szili Magda (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 1. hely

•            Antal Katalin (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – különdíj

Esszéíró verseny („Öngondoskodás” témában):

•            Antal Katalin (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 1. hely

•            Szili Magda (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 2. hely

•            Nagy Bálint (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 3. hely

•            Ircsik Márk (Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum) – 3. hely

Esszéíró verseny („Alapkezelő” témában):

•            Kiss Anna Zsófia (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 1. hely

•            Szili Magda (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 2. hely

•            Antal Péter Dániel (Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gyöngyös) – 3. hely

 

