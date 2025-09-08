Mielőtt leszólnád a Balatont... Szívszorító: Fenyvesen vált valóra a nagybeteg Roland álma

Felejthetetlen hét van Peres Roland mögött, aki számára egy speciális autó nyitotta meg az utat a nagyvilágba. A Sarkadon élő 45 éves fiatalember izomsorvadással látta meg a napvilágot. Betegségének köszönhetően az izmai folyamatosan leépülnek, és így, egy idő után ágyhoz kötötté vált.

Peres Roland öt napot töltött a Balatonon. Forrás: Borsonline

Mozgássérült vagyok, először csak felállni nem tudtam, majd a testem fokozatosan elkezdett leépülni. Az elején még a kezeim is működtek, csak húszéves korom után hagytak teljesen cserben

– mondta Roland a Borsonline-nak, akinek időközben az ágya lett a börtöne, és ma már a végtagjait is csak segítséggel tudja megmozdítani.

A napjaimat egy speciális ágyában töltöm, amire még egy számítógépes asztal is fel van szerelve, hogy legalább tartani tudjam a kapcsolatot a külvilággal. Csak derékszögben tudok feküdni, a gerinc deformációm miatt. Mindig arról álmodtam, hogy lássam a világot, ami most Brandt Viktornak az Álomszállítónak köszönhetően végre sikerült

– folytatta hálásan a férfi, akinek az Álomszállító közösségi gyűjtéssel összeszedte egy speciális autó árát, amit meg is vásárolt Rolandnak.

Egy felgyülemlett „vágybomba” van bennem, és szerencsére már, nem csak a kavicsgyűjteményemben tudok itthon gyönyörködni. Most először voltunk az autóval hosszabb úton. A Balatonra mentünk, a Máltai Szeretetszolgálat által támogatott táborba. A testvérem vezetett és végig ott volt velem. Ő volt a segítőm

– mondta Roland, aki öt napot töltött a sorstársaival Balatonfenyvesen.

Élményekkel teli napokat élt át Peres Roland

– A táborban szülők nem lehettek kísérők, csak a testvérek és a barátok. Ezzel lehetőséget biztosítottak édesanyámnak, hogy néhány napot pihenhessen, így ez az időszak számára is szabadabb volt. Többször voltam már ebben a táborban, de idén először saját autóval tudtam menni. A táborban rengeteg program volt. Kipróbáltam a VR-szemüveget, fürödtem, diszkóban is voltam, sőt még motorozni is. Oldalkocsis motorral mentünk, és az öcsém is elkísért. De számomra a társaság jelentette a legnagyobb örömöt – emlékezett vissza Roland.