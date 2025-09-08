2 órája
Mielőtt leszólnád a Balatont... Szívszorító: Fenyvesen vált valóra a nagybeteg Roland álma
Valóra vált, egy nagybeteg férfi álma a Balatonnál. Roland számára kinyílt a világ; Peres Roland a Balatonra is eljutott, ahol sok élménnyel gazdagodott.
Felejthetetlen hét van Peres Roland mögött, aki számára egy speciális autó nyitotta meg az utat a nagyvilágba. A Sarkadon élő 45 éves fiatalember izomsorvadással látta meg a napvilágot. Betegségének köszönhetően az izmai folyamatosan leépülnek, és így, egy idő után ágyhoz kötötté vált.
Mozgássérült vagyok, először csak felállni nem tudtam, majd a testem fokozatosan elkezdett leépülni. Az elején még a kezeim is működtek, csak húszéves korom után hagytak teljesen cserben
– mondta Roland a Borsonline-nak, akinek időközben az ágya lett a börtöne, és ma már a végtagjait is csak segítséggel tudja megmozdítani.
A napjaimat egy speciális ágyában töltöm, amire még egy számítógépes asztal is fel van szerelve, hogy legalább tartani tudjam a kapcsolatot a külvilággal. Csak derékszögben tudok feküdni, a gerinc deformációm miatt. Mindig arról álmodtam, hogy lássam a világot, ami most Brandt Viktornak az Álomszállítónak köszönhetően végre sikerült
– folytatta hálásan a férfi, akinek az Álomszállító közösségi gyűjtéssel összeszedte egy speciális autó árát, amit meg is vásárolt Rolandnak.
Egy felgyülemlett „vágybomba” van bennem, és szerencsére már, nem csak a kavicsgyűjteményemben tudok itthon gyönyörködni. Most először voltunk az autóval hosszabb úton. A Balatonra mentünk, a Máltai Szeretetszolgálat által támogatott táborba. A testvérem vezetett és végig ott volt velem. Ő volt a segítőm
– mondta Roland, aki öt napot töltött a sorstársaival Balatonfenyvesen.
Élményekkel teli napokat élt át Peres Roland
– A táborban szülők nem lehettek kísérők, csak a testvérek és a barátok. Ezzel lehetőséget biztosítottak édesanyámnak, hogy néhány napot pihenhessen, így ez az időszak számára is szabadabb volt. Többször voltam már ebben a táborban, de idén először saját autóval tudtam menni. A táborban rengeteg program volt. Kipróbáltam a VR-szemüveget, fürödtem, diszkóban is voltam, sőt még motorozni is. Oldalkocsis motorral mentünk, és az öcsém is elkísért. De számomra a társaság jelentette a legnagyobb örömöt – emlékezett vissza Roland.
Ha lesz lehetősége rá, akkor jövőre is ott szeretne lenni a táborban, és a tábortűz körül énekelve, szeretné a jövő nyarat is búcsúztatni.